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В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:03

2021-03-02T09:03

2021-03-02T12:01

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать эти данные через федеральные информационные системы."Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет", — напомнили в правительстве.Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html

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2021

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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество