https://ria.ru/20210302/vyplaty-1599539019.html
В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:03
2021-03-02T09:03
2021-03-02T12:01
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/94458/75/944587520_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_d42033add403ea44fa675d98858299cf.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать эти данные через федеральные информационные системы."Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет", — напомнили в правительстве.Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.
https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/94458/75/944587520_3:0:1783:1335_1920x0_80_0_0_7ddc324f2a46c7b966860de2b9d69d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости
. Правительство
упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать эти данные через федеральные информационные системы.
"Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет", — напомнили в правительстве.
Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники.
Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.