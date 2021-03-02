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В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:03
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россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать эти данные через федеральные информационные системы."Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет", — напомнили в правительстве.Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

09:03 02.03.2021 (обновлено: 12:01 02.03.2021)
 
© Fotolia / KadmyИнвалидное кресло
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Fotolia / Kadmy
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать эти данные через федеральные информационные системы.
"Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет", — напомнили в правительстве.
Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники.
Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.
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