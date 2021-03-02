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В Красноярском крае проверят видео с пьяным врачом в больнице
В Красноярском крае проверят видео с пьяным врачом в больнице
Прокуратура Шушенского района Красноярского края разбирается в инциденте с возможным появлением в нетрезвом виде на рабочем месте заместителя главного врача в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:04
2021-03-02T10:04
2021-03-02T10:04
здоровье - общество
красноярский край
шушенский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Прокуратура Шушенского района Красноярского края разбирается в инциденте с возможным появлением в нетрезвом виде на рабочем месте заместителя главного врача в районной больнице, сообщил журналистам прокурор Шушенского района Денис Шишков.По его словам, в ходе мониторинга СМИ прокуратура выявила видеосюжет о том, что врач-реаниматолог районной больницы находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения."Нами инициировано проведение общенадзорной проверки на предмет соблюдения требований действующего трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. В ходе проводимой проверки будет дана оценка в том числе действиям работодателя по контролю за соблюдением работниками режима рабочего дня, качества оказания населению медицинской помощи", - сказал Шишков.Он отметил, что при наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20200119/1563602060.html
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здоровье - общество, красноярский край, шушенский район, происшествия