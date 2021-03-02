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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599676871.html
Президент Словакии раскритиковала решение использовать "Спутник V"
Президент Словакии раскритиковала решение использовать "Спутник V"
Президент Словакии Зузана Чапутова выразила недовольство решением правительства использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T22:55
2021-03-02T22:55
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
зузана чапутова
словакия
в мире
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ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова выразила недовольство решением правительства использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту словацкий премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан"."Использование (в Словакии) российской вакцины "Спутник V" не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это скорее отказ от принятых в медицины правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей", - заявила Чапутова после встречи с директором Государственного института по контролю лекарств Зузаной Батёвой. Выступление президента транслировали сетевые ТВ-каналы.Чапутова заявила, что готова уважать решение людей, которые намерены получить привиться "Спутником V", однако не будет призывать к массовому использованию этого препарата, поскольку он еще не прошел в ЕС необходимых процедур, доказывающих его безопасность.Решение ситуации, по мнению Чапутовой, весьма простое – попросить о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕМА.Президент также напомнила о том, что распоряжением главы минздрава страны ответственность за нежелательные последствия при использовании вакцины "Спутник V" возложена на врачей.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
https://ria.ru/20210301/vaktsiny-1599524363.html
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, зузана чапутова, словакия, в мире

Президент Словакии раскритиковала решение использовать "Спутник V"

22:55 02.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии. 16 марта 2019
Кандидат в президенты Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии. 16 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова выразила недовольство решением правительства использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту словацкий премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".
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"Использование (в Словакии) российской вакцины "Спутник V" не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это скорее отказ от принятых в медицины правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей", - заявила Чапутова после встречи с директором Государственного института по контролю лекарств Зузаной Батёвой. Выступление президента транслировали сетевые ТВ-каналы.
Чапутова заявила, что готова уважать решение людей, которые намерены получить привиться "Спутником V", однако не будет призывать к массовому использованию этого препарата, поскольку он еще не прошел в ЕС необходимых процедур, доказывающих его безопасность.
Решение ситуации, по мнению Чапутовой, весьма простое – попросить о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕМА.
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Президент также напомнила о том, что распоряжением главы минздрава страны ответственность за нежелательные последствия при использовании вакцины "Спутник V" возложена на врачей.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Зузана ЧапутоваСловакияВ мире
 
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