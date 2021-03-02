https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599613091.html

В Италии интересуются возможностью совместного производства "Спутника V"

В Италии интересуются возможностью совместного производства "Спутника V"

Итальянские фармацевтические компании проявляют огромный интерес к совместному с Россией производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:50

2021-03-02T15:50

2021-03-02T15:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

винченцо трани

итало-российская торговая палата

италия

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Итальянские фармацевтические компании проявляют огромный интерес к совместному с Россией производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани.Ранее главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани Франческо Вайя сообщил, что Италия направит в Россию двух инспекторов для проверки предприятий-производителей вакцины от коронавируса "Спутник V"."С сентября 2020 года я как президент Итало-российской торговой палаты получал все больше вопросов по поводу вакцины "Спутник V" и ее возможного производства и коммерциализации в Италии... Вакцина может стать возможностью объединить усилия и работать вместе для защиты общественного здоровья, это позволит Италии стать партнером в производстве вакцины и гарантировать населению больший выбор при вакцинации, как это сделали другие страны", - сказал Трани.Он отметил, что Институт Гамалеи, который разработал "Спутник V", пользуется большим авторитетом в итальянских научных кругах: он сотрудничал, в том числе, с римским Институтом инфекционных заболеваний имени Спалланцани в различных исследовательских проектах."Должен отметить, что (итальянские фармацевтические - ред.) компании активизировались быстро, хотя и робко, поскольку в Европе до сих пор нет необходимых разрешений на продажу российской вакцины. Существует огромный интерес к совместному производству вакцины, но, к сожалению, мы стали свидетелями еще одной политической близорукости. Мы неоднократно приглашали итальянские учреждения приехать и проверить российскую вакцину, во многих случаях мы не получали ответа, а в других же - реальный скептицизм в отношении России исключал любой возможный диалог", - сообщил глава Итало-российской торгпалаты.Собеседник агентства подчеркнул, что Италия и Европа очень сильно нуждаются в вакцинах, а Россия может поставлять качественные препараты, что подтверждается последними международными исследованиями.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 39 странах - России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове и Словакии.

https://ria.ru/20210302/slovakiya-1599597832.html

https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599021662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, винченцо трани, итало-российская торговая палата, италия, в мире