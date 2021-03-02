https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599532019.html

В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"

В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"

Первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V" привиты более 286 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ, сообщили в вторник журналистам в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T05:07

2021-03-02T05:07

2021-03-02T05:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V" привиты более 286 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ, сообщили в вторник журналистам в Минобороны России.В Минобороны уточнили, что в рамках подготовки к проведению парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжается добровольная вакцининация военнослужащих парадных расчетов. "В настоящее время первый компонент вакцины получили более 14 тысяч участников парада, второй компонент - более 5 тысяч военнослужащих", - сообщили в министерстве.Все мероприятия по иммунизации военнослужащих из состава пеших и механизированных колонн будут завершены до 25 марта.По данным Минобороны, загрузка больными коронавирусом специализированных многофункциональных медицинских центров, в которых лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%. При этом на стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество выздоравливающих превышает количество инфицированных.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, безопасность