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В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
Первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V" привиты более 286 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ, сообщили в вторник журналистам в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T05:07
2021-03-02T05:07
2021-03-02T05:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V" привиты более 286 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ, сообщили в вторник журналистам в Минобороны России.В Минобороны уточнили, что в рамках подготовки к проведению парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжается добровольная вакцининация военнослужащих парадных расчетов. "В настоящее время первый компонент вакцины получили более 14 тысяч участников парада, второй компонент - более 5 тысяч военнослужащих", - сообщили в министерстве.Все мероприятия по иммунизации военнослужащих из состава пеших и механизированных колонн будут завершены до 25 марта.По данным Минобороны, загрузка больными коронавирусом специализированных многофункциональных медицинских центров, в которых лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%. При этом на стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество выздоравливающих превышает количество инфицированных.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, безопасность
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Первым компонентом российской вакцины от коронавируса
"Спутник V
" привиты более 286 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ, сообщили в вторник журналистам в Минобороны России
.
"В настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины "Спутник V" прошли свыше 286 тысяч военнослужащих ВС РФ", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что в рамках подготовки к проведению парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжается добровольная вакцининация военнослужащих парадных расчетов. "В настоящее время первый компонент вакцины получили более 14 тысяч участников парада, второй компонент - более 5 тысяч военнослужащих", - сообщили в министерстве.
Все мероприятия по иммунизации военнослужащих из состава пеших и механизированных колонн будут завершены до 25 марта.
По данным Минобороны, загрузка больными коронавирусом специализированных многофункциональных медицинских центров, в которых лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%. При этом на стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество выздоравливающих превышает количество инфицированных.