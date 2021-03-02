https://ria.ru/20210302/ukraina-1599650141.html
Российской актрисе запретили въезд на Украину
Российской актрисе запретили въезд на Украину
Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:48
2021-03-02T18:48
2021-03-02T20:52
россия
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154758/21/1547582198_0:40:800:490_1920x0_80_0_0_7a5540430d12a7f1698a6c42719c8c30.jpg
КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Имя и фамилия россиянки не раскрывается, но, судя по опубликованным фото, речь идет о Розе Хайруллиной.По данным пресс-службы, она прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска."При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", — говорится в сообщении.Актриса планировала принять участие в киносъемках. Сейчас ее вернули обратным рейсом в Белоруссию.Хайруллина в разговоре с РИА Новости от комментариев отказалась.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Среди фигурантов перечня — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие, он регулярно расширяется.
https://ria.ru/20210218/spisok-1598022929.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154758/21/1547582198_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_130b9840960e6211244ebd7dea859cb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, украина, в мире
КИЕВ, 2 мар — РИА Новости.
Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым
, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Имя и фамилия россиянки не раскрывается, но, судя по опубликованным фото, речь идет о Розе Хайруллиной.
По данным пресс-службы, она прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска.
"При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", — говорится в сообщении.
Актриса планировала принять участие в киносъемках. Сейчас ее вернули обратным рейсом в Белоруссию.
Хайруллина в разговоре с РИА Новости от комментариев отказалась.
Министерство культуры Украины
в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Среди фигурантов перечня — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие, он регулярно расширяется.