https://ria.ru/20210302/ukraina-1599650141.html

Российской актрисе запретили въезд на Украину

Российской актрисе запретили въезд на Украину

Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:48

2021-03-02T18:48

2021-03-02T20:52

россия

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154758/21/1547582198_0:40:800:490_1920x0_80_0_0_7a5540430d12a7f1698a6c42719c8c30.jpg

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Имя и фамилия россиянки не раскрывается, но, судя по опубликованным фото, речь идет о Розе Хайруллиной.По данным пресс-службы, она прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска."При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", — говорится в сообщении.Актриса планировала принять участие в киносъемках. Сейчас ее вернули обратным рейсом в Белоруссию.Хайруллина в разговоре с РИА Новости от комментариев отказалась.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Среди фигурантов перечня — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие, он регулярно расширяется.

https://ria.ru/20210218/spisok-1598022929.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, украина, в мире