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Российской актрисе запретили въезд на Украину
Российской актрисе запретили въезд на Украину
Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:48
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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Имя и фамилия россиянки не раскрывается, но, судя по опубликованным фото, речь идет о Розе Хайруллиной.По данным пресс-службы, она прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска."При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", — говорится в сообщении.Актриса планировала принять участие в киносъемках. Сейчас ее вернули обратным рейсом в Белоруссию.Хайруллина в разговоре с РИА Новости от комментариев отказалась.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Среди фигурантов перечня — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие, он регулярно расширяется.
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россия, республика крым, украина, в мире

Российской актрисе запретили въезд на Украину

18:48 02.03.2021 (обновлено: 20:52 02.03.2021)
 
© Фото : Пограничная служба УкраиныПаспортный контроль на Украине
Паспортный контроль на Украине - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Пограничная служба Украины
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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Киевские власти запретили на три года въезд российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Имя и фамилия россиянки не раскрывается, но, судя по опубликованным фото, речь идет о Розе Хайруллиной.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Идеальный муж. Комедия" в МХТ им. А. П. Чехова
Сцена из спектакля Идеальный муж. Комедия в МХТ им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сцена из спектакля "Идеальный муж. Комедия" в МХТ им. А. П. Чехова
По данным пресс-службы, она прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска.
"При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", — говорится в сообщении.
Актриса планировала принять участие в киносъемках. Сейчас ее вернули обратным рейсом в Белоруссию.
Хайруллина в разговоре с РИА Новости от комментариев отказалась.
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Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Среди фигурантов перечня — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие, он регулярно расширяется.
 
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