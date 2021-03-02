Умер исполнитель регги Банни Уэйлер
21:01 02.03.2021 (обновлено: 21:05 02.03.2021)
CC0 / Peter Verwimp /
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Легендарный исполнитель регги Банни Уэйлер скончался на Ямайке в возрасте 73 лет, сообщает журнал Rolling Stone.
Менеджер музыканта Максин Стоу сообщила, что Уэйлер умер во вторник в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причина смерти не называется.
Уэйлер выступал вместе с королем регги Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. В первоначальном составе коллектива было только три музыканта – Марли, Уэйлер и их друг Питер Тош.
Через десять лет Уэйлер покинул группу и начал сольную карьеру. В этом качестве он является трижды лауреатом престижной премии "Грэмми" за лучший альбом в стиле регги.
Wailer’s manager, Maxine Stowe, confirmed that Wailer died on Tuesday at the Medical Associates Hospital in Kingston, Jamaica. No cause of death was given, but Wailer had been in and out of the hospital since suffering his second stroke, in 2020. https://t.co/NnejWsDa2D— Rolling Stone (@RollingStone) March 2, 2021