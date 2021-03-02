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Умер исполнитель регги Банни Уэйлер

Умер исполнитель регги Банни Уэйлер

Легендарный исполнитель регги Банни Уэйлер скончался на Ямайке в возрасте 73 лет, сообщает журнал Rolling Stone. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T21:01

2021-03-02T21:01

2021-03-02T21:05

культура

боб марли

ямайка

кингстон (город)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Легендарный исполнитель регги Банни Уэйлер скончался на Ямайке в возрасте 73 лет, сообщает журнал Rolling Stone.Менеджер музыканта Максин Стоу сообщила, что Уэйлер умер во вторник в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причина смерти не называется.Уэйлер выступал вместе с королем регги Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. В первоначальном составе коллектива было только три музыканта – Марли, Уэйлер и их друг Питер Тош.Через десять лет Уэйлер покинул группу и начал сольную карьеру. В этом качестве он является трижды лауреатом престижной премии "Грэмми" за лучший альбом в стиле регги.

ямайка

кингстон (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боб марли, ямайка, кингстон (город)