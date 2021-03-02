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Умер исполнитель регги Банни Уэйлер
Умер исполнитель регги Банни Уэйлер
Легендарный исполнитель регги Банни Уэйлер скончался на Ямайке в возрасте 73 лет, сообщает журнал Rolling Stone. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:01
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культура
боб марли
ямайка
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Легендарный исполнитель регги Банни Уэйлер скончался на Ямайке в возрасте 73 лет, сообщает журнал Rolling Stone.Менеджер музыканта Максин Стоу сообщила, что Уэйлер умер во вторник в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причина смерти не называется.Уэйлер выступал вместе с королем регги Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. В первоначальном составе коллектива было только три музыканта – Марли, Уэйлер и их друг Питер Тош.Через десять лет Уэйлер покинул группу и начал сольную карьеру. В этом качестве он является трижды лауреатом престижной премии "Грэмми" за лучший альбом в стиле регги.
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боб марли, ямайка, кингстон (город)

Умер исполнитель регги Банни Уэйлер

21:01 02.03.2021 (обновлено: 21:05 02.03.2021)
 
CC0 / Peter Verwimp / Банни Уэйлер
Банни Уэйлер - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
CC0 / Peter Verwimp /
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Легендарный исполнитель регги Банни Уэйлер скончался на Ямайке в возрасте 73 лет, сообщает журнал Rolling Stone.
Менеджер музыканта Максин Стоу сообщила, что Уэйлер умер во вторник в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причина смерти не называется.
Уэйлер выступал вместе с королем регги Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. В первоначальном составе коллектива было только три музыканта – Марли, Уэйлер и их друг Питер Тош.
Через десять лет Уэйлер покинул группу и начал сольную карьеру. В этом качестве он является трижды лауреатом престижной премии "Грэмми" за лучший альбом в стиле регги.
 
КультураБоб МарлиЯмайкаКингстон (город)
 
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