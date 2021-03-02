https://ria.ru/20210302/uchitel-1599569278.html

Программа "Земский учитель" будет продолжаться

Программа "Земский учитель" будет продолжаться

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем, сейчас педагоги активно в нее включаются. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:03

2021-03-02T12:03

2021-03-02T12:11

россия

михаил мишустин

владимир путин

алтайский край

барнаул

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593212350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_536e24f5c70f9582af7e18069cf96c08.jpg

БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем, сейчас педагоги активно в нее включаются.Премьер во вторник прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край. В рамках программы поездки он посетил среднюю общеобразовательную школу №53 в Барнауле, где встретился с учителями, в том числе участниками программы "Земский учитель"."Конечно, будет. Во-первых, она не просто существует, а активно существует. Мы очень большое число фиксируем учителей, которые поехали по программе "Земский учитель", - заявил Мишустин на встрече с педагогами в ответ на вопрос о том, будет ли эта программа существовать дальше.По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев в ноябре сообщал, что эту программу, изначально рассчитанную на 2020-2022 года, планируется продлить на 2023 год.

https://ria.ru/20200826/murmansk-1576354807.html

россия

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, владимир путин, алтайский край, барнаул, общество