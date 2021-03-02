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Программа "Земский учитель" будет продолжаться
Программа "Земский учитель" будет продолжаться
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем, сейчас педагоги активно в нее включаются. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:03
2021-03-02T12:03
2021-03-02T12:11
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем, сейчас педагоги активно в нее включаются.Премьер во вторник прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край. В рамках программы поездки он посетил среднюю общеобразовательную школу №53 в Барнауле, где встретился с учителями, в том числе участниками программы "Земский учитель"."Конечно, будет. Во-первых, она не просто существует, а активно существует. Мы очень большое число фиксируем учителей, которые поехали по программе "Земский учитель", - заявил Мишустин на встрече с педагогами в ответ на вопрос о том, будет ли эта программа существовать дальше.По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев в ноябре сообщал, что эту программу, изначально рассчитанную на 2020-2022 года, планируется продлить на 2023 год.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, алтайский край, барнаул, общество
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
заверил, что программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем, сейчас педагоги активно в нее включаются.
Премьер во вторник прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край. В рамках программы поездки он посетил среднюю общеобразовательную школу №53 в Барнауле, где встретился с учителями, в том числе участниками программы "Земский учитель".
"Конечно, будет. Во-первых, она не просто существует, а активно существует. Мы очень большое число фиксируем учителей, которые поехали по программе "Земский учитель", - заявил Мишустин на встрече с педагогами в ответ на вопрос о том, будет ли эта программа существовать дальше.
По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев в ноябре сообщал, что эту программу, изначально рассчитанную на 2020-2022 года, планируется продлить на 2023 год.