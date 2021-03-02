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В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка
В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольск Саратовской области, которого нашли на улице мертвым в мороз в нижнем... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:49
2021-03-02T12:22
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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МОСКВА/САРАТОВ, 2 мар — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольск Саратовской области, которого нашли на улице мертвым в мороз в нижнем белье, сообщается на сайте СУ СК России по региону.На видео, опубликованном на канале СК России в YouTube, следователь объявляет задержанному, что он задержан по подозрению в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.На сайте управления СК по региону также опубликована фотография с места убийства мальчика, на которой запечатлен осмотр следователем места обнаружения тела ребенка перед входом в один из магазинов.Ранее прокуратура области сообщила, что в ночь на понедельник на одной из улиц Вольска на дороге обнаружили мальчика 2015 года рождения в нижнем белье, который, по предварительной информации ведомства, страдал расстройством психики и проживал в доме поблизости.Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз. Было заведено уголовное дело. Сообщалось также, что СК даст оценку действиям родителей и служб профилактики.Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила, что семья погибшего мальчика была неполной, но не состояла на учете. При этом, по словам омбудсмена, никаких данных о том, было ли психическое расстройство у мальчика, пока нет.
https://ria.ru/20210301/prichina-1599402699.html
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка

07:49 02.03.2021 (обновлено: 12:22 02.03.2021)
 
© Фото : СУСК по Саратовской областиДопрос подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика в Вольске, Саратовской области
Допрос подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика в Вольске, Саратовской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : СУСК по Саратовской области
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МОСКВА/САРАТОВ, 2 мар — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольск Саратовской области, которого нашли на улице мертвым в мороз в нижнем белье, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери мальчика. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении ведомства.

На видео, опубликованном на канале СК России в YouTube, следователь объявляет задержанному, что он задержан по подозрению в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
На сайте управления СК по региону также опубликована фотография с места убийства мальчика, на которой запечатлен осмотр следователем места обнаружения тела ребенка перед входом в один из магазинов.
Ранее прокуратура области сообщила, что в ночь на понедельник на одной из улиц Вольска на дороге обнаружили мальчика 2015 года рождения в нижнем белье, который, по предварительной информации ведомства, страдал расстройством психики и проживал в доме поблизости.
Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз. Было заведено уголовное дело. Сообщалось также, что СК даст оценку действиям родителей и служб профилактики.
Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила, что семья погибшего мальчика была неполной, но не состояла на учете. При этом, по словам омбудсмена, никаких данных о том, было ли психическое расстройство у мальчика, пока нет.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
 
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