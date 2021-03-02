https://ria.ru/20210302/ubiystvo-1599413363.html

"Пытали шесть часов": почему полиция не спасла студентку в Кемерово

"Пытали шесть часов": почему полиция не спасла студентку в Кемерово

"Вера, прости меня, я тебя очень люблю" — по версии следствия, 23-летняя Вера Пехтелева предложила своему молодому человеку расстаться и получила в ответ около... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:00

2021-03-02T08:00

2021-03-02T08:00

скр

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

происшествия

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Во время разговора с дежурным слышно, как на заднем плане Вера Пехтелева зовет на помощь Во время разговора с дежурным слышно, как на заднем плане Вера Пехтелева зовет на помощь audio/mpeg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Вера, прости меня, я тебя очень люблю" — по версии следствия, 23-летняя Вера Пехтелева предложила своему молодому человеку расстаться и получила в ответ около 60 ножевых ранений. Он долго издевался над девушкой — соседи слышали отчаянные крики и несколько раз звонили в полицию. Наряд приехал, когда Вера уже была мертва. Возбудили два уголовных дела, однако родители студентки требуют переквалифицировать статью на более тяжкую.Звонки без ответаРанним утром 14 января 2020-го жителей дома № 28 по улице Ленинградской города Кемерово разбудили женские крики из квартиры на седьмом этаже."Незадолго до этого мы с женой вернулись из гостей, — позже рассказывал следователям один из соседей. — Я вышел на лестничную площадку, у дверей уже стояли два человека. Один представился братом квартиросъемщика, второй — другом. Мы громко стучали, но никто не открывал. Супруга в этот момент звонила по номеру 112 и пыталась вызвать полицию".Подтянулись и другие жильцы. Многие тоже набирали экстренные службы, умоляли поскорее выслать наряд. Женщина-оператор заверила, что давно передала информацию в Ленинский отдел МВД и полицейские уже в пути. Но это было не так.Спустя пару часов крики смолкли. Громкий мужской голос за дверью отчетливо произнес: "Вера, прости меня, я тебя очень люблю". Так и не дождавшись полицию, соседи ломом вскрыли замок. Девушка лежала на полу вниз лицом и уже не дышала, рядом валялся окровавленный нож, а в ванной сидел пьяный молодой человек. Соседи вновь набрали 112 и сообщили об убийстве. Лишь после этого на Ленинградскую отправилась следственно-оперативная группа. Подозреваемый скрыться не пытался и без сопротивления сдался оперативникам. "Он все спланировал"Погибла 23-летняя студентка Кузбасского государственного технического университета Вера Пехтелева."Вечером 14 января мне позвонила знакомая, с которой мы не общались лет 15, поэтому я сразу почувствовал неладное, — вспоминает в беседе с РИА Новости отец жертвы Евгений. — Она начала издалека расспрашивать про дочь и вдруг заявила, что ее больше нет в живых. Я не поверил, но друг, работающий в кемеровской полиции, вскоре подтвердил эту страшную новость". По словам Евгения, судебные медики насчитали на теле Веры около 60 ножевых ранений, множественные ушибы, переломы ребер и синяки. Девушку истязали несколько часов. Обвинение по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью" предъявили 23-летнему Владиславу Канюсу.На фото — Владислав Канюс"Вера познакомилась с ним еще в Киселевске, откуда оба родом, — объясняет близкая подруга убитой Марина Токарева. — Они перебрались в Кемерово, а года четыре назад начали встречаться и сняли квартиру. Канюс работал то охранником, то контролером, то еще кем-то, Вера училась в институте".По словам Марины, Вера никогда не жаловалась на молодого человека, но в последнее время признавалась, что они чаще ссорятся. "В конце концов подруга решила с ним расстаться, — продолжает девушка. — Вечером 13 января она приехала на съемную квартиру, чтобы забрать вещи, но Канюс запер дверь и начал издеваться".Перед этим молодой человек по телефону заявил брату, что убьет Веру. Тот сразу помчался на Ленинградскую, но предотвратить преступление не смог — дверь была заперта, из квартиры уже доносились женские крики.Проблемы с топливомСпустя несколько месяцев сотрудники СК возбудили еще одно уголовное дело — против начальника смены дежурной части отдела полиции "Ленинский" Михаила Балашова и старшего оперативного дежурного Дмитрия Тарицына. Им предъявили обвинение по статье 293 УК "Халатность". По версии СК, получив сообщение о том, что в квартире дома на Ленинградской девушка громко зовет на помощь, они не отправили туда наряд.Балашов и Тарицын сотрудничать со следствием отказались, вины так и не признали. По их словам, когда звонили с Ленинградской, следственно-оперативная группа отдела находилась по другому адресу, где ранее обнаружили труп мужчины. Также полицейские указали на проблемы с топливом — так, например, бензин в одной из машин группы немедленного реагирования закончился в три часа ночи, а сообщения с Ленинградской поступали после четырех утра.В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. На вопрос, продолжают ли Тарицын и Балашов служить в органах внутренних дел, ответить отказались.Уголовное дело полицейских начали рассматривать в Ленинском районном суде Кемерово на прошлой неделе. Там же во вторник, 2 марта, должен стартовать и процесс над Канюсом, который по разным причинам несколько раз откладывали с декабря."Я был против их отношений""Мы думали, что дело расследуют по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью", — отмечает отец девушки. — Но когда материалы передали в суд, я случайно узнал, что перед этим статью переквалифицировали на более мягкую — "Убийство". В СК ничего нам не сказали. Конечно, я категорически с этим не согласен, ведь Канюс пытал мою дочь шесть часов, на ее теле насчитали около ста ран и ушибов".В областном управлении СКР не объяснили, почему статью переквалифицировали, сославшись на то, что материалы дела уже изучает суд. По словам Евгения, в неофициальной беседе один из сотрудников прокуратуры сообщил ему, что для статьи "особая жестокость" на теле жертвы должно быть не менее ста ножевых ранений.На переквалификации статьи настаивает и областная прокуратура. Если судья прислушается к этому, Канюсу может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Пока же максимальное наказание — до 15 лет колонии.Отец студентки винит себя за то, что не отговорил дочь от отношений с Канюсом — по словам Евгения, и он, и дедушка Веры, который из-за проблем с сердцем уже год лежит в кардиологии, с самого начала были против этого союза.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия