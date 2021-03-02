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Туризм
https://ria.ru/20210302/turtsiya-1599591076.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Турцию
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Турцию
Минимальная стоимость турпакетов в Турцию на начало мая составила 46 тысяч рублей, это поездка в отель категории "три звезды" без питания, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:49
2021-03-02T14:49
цены
мармарис
туризм
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туризм
белек
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минимальная стоимость турпакетов в Турцию на начало мая составила 46 тысяч рублей, это поездка в отель категории "три звезды" без питания, сообщает TourDom.ru.По словам экспертов, за 51,5 тысячи рублей можно отдохнуть неделю вдвоем в Кемере на условиях "все включено" также в "трешке". Недельные туры на двоих на побережье Эгейского моря, в Мармарис, стоят от 48,5 тысячи рублей за двоих с завтраками, но в гостиницу категории "четыре звезды". Тем, кто предпочитает провести майские праздники в пятизвездочных отелях, нужно быть готовыми заплатить гораздо большие суммы. Например, неделя на двоих в Белеке обойдется в 110 тысяч рублей, в цену включены перелет из Москвы, трансфер, размещение в номере Club Room, питание Ultra All inclusive. За отдых в популярной гостинице в Кемере придется отдать уже от 194 тысяч рублей. Стоимость туров в Турцию на летний сезон по акциям раннего бронирования выросла, по оценкам агентов, примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
https://ria.ru/20210225/turtsiya-1598968074.html
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Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Турцию

14:49 02.03.2021
 
© Depositphotos / slava296Отель Mardan Palace в Анталье, Турция
Отель Mardan Palace в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / slava296
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минимальная стоимость турпакетов в Турцию на начало мая составила 46 тысяч рублей, это поездка в отель категории "три звезды" без питания, сообщает TourDom.ru.
По словам экспертов, за 51,5 тысячи рублей можно отдохнуть неделю вдвоем в Кемере на условиях "все включено" также в "трешке". Недельные туры на двоих на побережье Эгейского моря, в Мармарис, стоят от 48,5 тысячи рублей за двоих с завтраками, но в гостиницу категории "четыре звезды".
Тем, кто предпочитает провести майские праздники в пятизвездочных отелях, нужно быть готовыми заплатить гораздо большие суммы. Например, неделя на двоих в Белеке обойдется в 110 тысяч рублей, в цену включены перелет из Москвы, трансфер, размещение в номере Club Room, питание Ultra All inclusive. За отдых в популярной гостинице в Кемере придется отдать уже от 194 тысяч рублей.
Стоимость туров в Турцию на летний сезон по акциям раннего бронирования выросла, по оценкам агентов, примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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ТуризмЦеныМармарискуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмБелекКемерАнталья (провинция)Новости - ТуризмМоскваТурцияОтдых
 
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