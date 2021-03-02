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Эксперты назвали самый экзотичный и оригинальный цветок к 8 марта
Эксперты назвали самый экзотичный и оригинальный цветок к 8 марта
Экзотичный, оригинальный и невероятно красивый цветок к Восьмому марта, способный вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины – это протея,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T06:14
2021-03-02T07:42
россия
международный женский день
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экзотичный, оригинальный и невероятно красивый цветок к Восьмому марта, способный вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины – это протея, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету, отметив, что несмотря на редкость, приобрести его не так уж и сложно.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.В свою очередь специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова также отметила оригинальность протеи, однако, подчеркнула, что необыкновенную радость у любой женщины способна вызвать также весенняя серия цветов – тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши, сирень."Это свежесть, надежда, трепетное ожидание. Букет из 20-30 тюльпанов может произвести на женщину очень большое впечатление. Луговые цветы – можно собрать. Также подходят цветы в горшке, которые проживут весь цикл – от пробуждения до появления", - сказала Басманова.
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россия, международный женский день, общество

Эксперты назвали самый экзотичный и оригинальный цветок к 8 марта

06:14 02.03.2021 (обновлено: 07:42 02.03.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЦветочный магазин
Цветочный магазин - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экзотичный, оригинальный и невероятно красивый цветок к Восьмому марта, способный вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины – это протея, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету, отметив, что несмотря на редкость, приобрести его не так уж и сложно.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
"Есть очень необычные цветы на толстой ножке, достаточно большие и редкие, и безумно красивые – протея. Они долго стоят. В целом, это красивая, но доступная экзотика. На моей практике, когда нужно было кого-то удивить и сделать так, чтобы человек озадачился тем, что это необычно и нестандартно, протея подходила превосходно", - рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.
В свою очередь специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова также отметила оригинальность протеи, однако, подчеркнула, что необыкновенную радость у любой женщины способна вызвать также весенняя серия цветов – тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши, сирень.
"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание. Букет из 20-30 тюльпанов может произвести на женщину очень большое впечатление. Луговые цветы – можно собрать. Также подходят цветы в горшке, которые проживут весь цикл – от пробуждения до появления", - сказала Басманова.
Тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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РоссияМеждународный женский деньОбщество
 
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