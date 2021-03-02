https://ria.ru/20210302/tsvety-1599532970.html

Эксперты назвали самый экзотичный и оригинальный цветок к 8 марта

Эксперты назвали самый экзотичный и оригинальный цветок к 8 марта

Экзотичный, оригинальный и невероятно красивый цветок к Восьмому марта, способный вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины – это протея,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T06:14

2021-03-02T06:14

2021-03-02T07:42

россия

международный женский день

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экзотичный, оригинальный и невероятно красивый цветок к Восьмому марта, способный вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины – это протея, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету, отметив, что несмотря на редкость, приобрести его не так уж и сложно.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.В свою очередь специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова также отметила оригинальность протеи, однако, подчеркнула, что необыкновенную радость у любой женщины способна вызвать также весенняя серия цветов – тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши, сирень."Это свежесть, надежда, трепетное ожидание. Букет из 20-30 тюльпанов может произвести на женщину очень большое впечатление. Луговые цветы – можно собрать. Также подходят цветы в горшке, которые проживут весь цикл – от пробуждения до появления", - сказала Басманова.

https://ria.ru/20210302/podarki-1599530208.html

россия

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2021

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россия, международный женский день, общество