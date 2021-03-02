https://ria.ru/20210302/tseny-1599474794.html

Цветы будут "золотыми". Когда надо заказывать букет на 8 Марта

Цветы будут "золотыми". Когда надо заказывать букет на 8 Марта

Восьмого марта мужчинам придется раскошелиться больше обычного. Цветы подорожают в полтора раза, предупреждают оптовые компании. Проблемы с транспортировкой,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:00

2021-03-02T08:00

2021-03-02T12:42

пандемия

цены

таможня

цветы

8 марта

экономика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Восьмого марта мужчинам придется раскошелиться больше обычного. Цветы подорожают в полтора раза, предупреждают оптовые компании. Проблемы с транспортировкой, холодная зима и слабый рубль сделали столь необходимые в этот день тюльпаны и розы "золотыми". РИА Новости подсчитало, во сколько теперь обойдется букет для милых дам.Праздник цветочниковПереплачивать за главный атрибут весеннего праздника мужчины давно привыкли. Цены перед 8 Марта поднимаются каждый год. Но не более чем на 30-40 процентов. Выручка цветочных магазинов в этот день обычно перекрывает доходы предыдущих месяцев."У нас большинство предпочитает розы. Это половина цветочного импорта, да и российские производители делают на них ставку. Больше всего подорожают именно эти цветы", — говорит Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.На этот раз стоит учесть не только праздничный ажиотаж, но и выросшие из-за пандемии транспортные расходы. Розы доставляют в основном из Эквадора, регулярных рейсов оттуда нет. Поэтому даже не самый свежий цветок, по расчетам продавцов, обойдется минимум в двести рублей.Эпидемия подкосила производство в Нидерландах, десятилетиями лидирующих по экспорту орхидей, хризантем и, конечно, тюльпанов — их выращивают до десяти миллиардов в год. Каждый день они приносили по 30 миллионов долларов.Однако из-за коронавируса и падения спроса в оранжереях уничтожили 140 миллионов тюльпанов. Возник дефицит, в том числе и в России, где закрылись многие цветочные павильоны.В прошлом году потребители резко сократили расходы на товары и услуги не первой необходимости. Экономить продолжают и сейчас, отмечает Анна, продавец цветочного магазина в московском районе Северное Чертаново."Предзаказов почти нет. Доходы упали, поэтому люди стараются тратить меньше. Например, один мужчина покупает у меня цветы жене на протяжении многих лет. С аванса — три розы, с зарплаты — пять. Сейчас ограничивается пятью. Но все равно держит марку", — рассказала собеседница агентства.От белорусских креветок до белорусских цветовНа ценах скажется и ситуация на российско-белорусской таможне. С 2018-го соседняя республика — основной поставщик цветов в Россию, это пятьдесят процентов импорта. Организовано все по принципу "белорусских" креветок. На самом деле цветы везут из тех же Нидерландов, проходят растаможку и едут в Россию без сборов.Это дает экономию до десяти тысяч долларов с фуры. По неофициальной оценке, такой бизнес приносит белорусам 300 миллионов долларов в год.Теперь же поставки проверяют. С 4 февраля фуры досматривают неделями говорит Игорь Россамахин, директор оптовой цветочной компании Arcus Flowers. "Я так понимаю, российская таможня хочет вернуть себе этот рынок, чтобы таможилось все в России. И, соответственно, налоги поступали в наш бюджет, а не белорусский", — говорит он.Двадцать первого февраля Федеральная таможенная служба заявила, что все процедуры идут без задержек, "несмотря на рекордный объем поступающих партий". В ведомстве также подчеркнули, что добросовестные импортеры никаких трудностей не испытывают.Однако есть нюанс: цветы надо хранить при определенной температуре. И если в фурах-рефрижераторах кончится топливо — груз испортится, что чревато дефицитом, а значит, повышением цен.В общем, 8 марта цветы будут "золотыми". Вместо того чтобы потратить от 700 до тысячи рублей, мужчины выложат полторы, а то и две тысячи.Так, нидерландская хризантема, вторая по популярности в стране, в закупке стоит 80-90 рублей. Прибавляем расходы на транспорт, логистику, растаможку, наценку в магазине. Итог — примерно 250 рублей. Букет из 11 хризантем — почти три тысячи."Добавьте к этому курс доллара и евро, а также рекордно морозную зиму. Затраты на отопление во многих отечественных тепличных хозяйствах увеличились. А такие есть даже в Подмосковье. Цветы подорожают в полтора раза, некоторые — еще больше", — предупреждает Александр Зобов, заведующий кафедрой маркетинга РУДН.По его словам, российский климат не позволяет добиться полного импортозамещения. "Выращивать можно только в южных регионах. Но снегопады и холода в Краснодарском крае и Крыму показали, что и это рискованно. Выход — поддержка тепличных хозяйств в Дагестане, Чечне, где есть свободные рабочие руки", — полагает собеседник агентства.А пока 90 процентов цветов на полках наших магазинов — импортные. Поэтому, чтобы порадовать женщин, сильному полу остается поступить по-мужски: смириться и заплатить больше обычного.

https://ria.ru/20210221/tamozhnya-1598518696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, цены, таможня, цветы, 8 марта, экономика