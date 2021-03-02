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Названы причины аварии с траулером "Онега"
Названы причины аварии с траулером "Онега"
Гибель траулера "Онега" в Баренцевом море в декабре прошлого года произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна, неоправданного... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:21
2021-03-02T15:22
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Гибель траулера "Онега" в Баренцевом море в декабре прошлого года произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна, неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма, сообщается на сайте Госморречнадзора (структура Ространснадзора).Сообщается, что комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование серьезной аварии, произошедшей 28 декабря 2020 года в Баренцевом море и связанной с затоплением на глубине 129 метров рыболовного судна "Онега", повлекшим гибель судна и 17 членов экипажа."В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях", - говорится в сообщении.Также отмечается, что среди причин - штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна.В комиссии пришли к выводу, что "непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, заключающиеся в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем" также привели к гибели судна.Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Росморречфлот 4 января сообщил, что поисково-спасательная операция в районе крушения "Онеги" завершена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/onega-1593061175.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

Названы причины аварии с траулером "Онега"

15:21 02.03.2021 (обновлено: 15:22 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал, организованный жителями Мурманска в память о моряках судна "Онега" на пирсе на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске
Стихийный мемориал, организованный жителями Мурманска в память о моряках судна Онега на пирсе на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Гибель траулера "Онега" в Баренцевом море в декабре прошлого года произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна, неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма, сообщается на сайте Госморречнадзора (структура Ространснадзора).
Сообщается, что комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование серьезной аварии, произошедшей 28 декабря 2020 года в Баренцевом море и связанной с затоплением на глубине 129 метров рыболовного судна "Онега", повлекшим гибель судна и 17 членов экипажа.
"В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди причин - штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна.
Стихийный мемориал, организованный жителями Мурманска в память о моряках судна Онега на пирсе на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 17:25
ПФР: членам семей погибших членов экипажа "Онеги" назначены пенсии
В комиссии пришли к выводу, что "непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, заключающиеся в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем" также привели к гибели судна.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Росморречфлот 4 января сообщил, что поисково-спасательная операция в районе крушения "Онеги" завершена.
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
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