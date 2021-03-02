https://ria.ru/20210302/trauler-1599607377.html

Названы причины аварии с траулером "Онега"

Названы причины аварии с траулером "Онега"

Гибель траулера "Онега" в Баренцевом море в декабре прошлого года произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна, неоправданного... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:21

2021-03-02T15:21

2021-03-02T15:22

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Гибель траулера "Онега" в Баренцевом море в декабре прошлого года произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна, неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма, сообщается на сайте Госморречнадзора (структура Ространснадзора).Сообщается, что комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование серьезной аварии, произошедшей 28 декабря 2020 года в Баренцевом море и связанной с затоплением на глубине 129 метров рыболовного судна "Онега", повлекшим гибель судна и 17 членов экипажа."В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях", - говорится в сообщении.Также отмечается, что среди причин - штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна.В комиссии пришли к выводу, что "непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, заключающиеся в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем" также привели к гибели судна.Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Росморречфлот 4 января сообщил, что поисково-спасательная операция в районе крушения "Онеги" завершена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/onega-1593061175.html

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)