https://ria.ru/20210302/tiktok-1599663425.html

Яровая попросила СК принять меры из-за призывов к суициду в TikTok

Яровая попросила СК принять меры из-за призывов к суициду в TikTok

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T20:33

2021-03-02T20:33

2021-03-02T20:33

tiktok

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ирина яровая

александр бастрыкин

москва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили РИА Новости, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok."В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер", - заявила Яровая, слова которой цитирует ее пресс-служба."Поэтому, мною направлен запрос на председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой принять меры с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности", - добавила Яровая.Парламентарий подчеркнула, что склонение к суициду – опасное преступление, именно поэтому в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов "смертельных игр" для детей в социальных сетях.

https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html

https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ирина яровая, александр бастрыкин, москва