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Яровая попросила СК принять меры из-за призывов к суициду в TikTok
Яровая попросила СК принять меры из-за призывов к суициду в TikTok
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:33
2021-03-02T20:33
tiktok
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ирина яровая
александр бастрыкин
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили РИА Новости, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok."В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер", - заявила Яровая, слова которой цитирует ее пресс-служба."Поэтому, мною направлен запрос на председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой принять меры с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности", - добавила Яровая.Парламентарий подчеркнула, что склонение к суициду – опасное преступление, именно поэтому в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов "смертельных игр" для детей в социальных сетях.
https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html
https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html
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tiktok, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ирина яровая, александр бастрыкин, москва

Яровая попросила СК принять меры из-за призывов к суициду в TikTok

20:33 02.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.
Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили РИА Новости, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok.
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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"В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер", - заявила Яровая, слова которой цитирует ее пресс-служба.
"Поэтому, мною направлен запрос на председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой принять меры с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности", - добавила Яровая.
Парламентарий подчеркнула, что склонение к суициду – опасное преступление, именно поэтому в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов "смертельных игр" для детей в социальных сетях.
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TikTokСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ирина ЯроваяАлександр БастрыкинМосква
 
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