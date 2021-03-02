Яровая попросила СК принять меры из-за призывов к суициду в TikTok
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.
"В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер", - заявила Яровая, слова которой цитирует ее пресс-служба.
"Поэтому, мною направлен запрос на председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой принять меры с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности", - добавила Яровая.
Парламентарий подчеркнула, что склонение к суициду – опасное преступление, именно поэтому в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов "смертельных игр" для детей в социальных сетях.
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