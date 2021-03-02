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СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии
СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии
Связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* боевики атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии, в окружении РИА Новости, 02.03.2021
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* боевики атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии, в окружении находятся 25 сотрудников базы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силах безопасности и НПО.Предположительно, нападение было совершено членами террористической группировки "Западноафриканская провинция исламского государства"* (бывшая "Боко Харам"*).Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что в Нигерии произошел "инцидент, связанный с безопасностью", но отказался раскрыть детали произошедшего.В марте 2015 года "Боко Харам" присягнула на верность другой террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (Islamic State"s West Africa Province, ISWAP). Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.*Террористические организации, запрещенные в России.
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оон, нигерия, в мире

СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии

01:24 02.03.2021 (обновлено: 04:57 02.03.2021)
 
© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Ben Curtis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* боевики атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии, в окружении находятся 25 сотрудников базы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силах безопасности и НПО.
"Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но его сотрудники не пострадали … 25 сотрудников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков", - рассказали агентству источники.
Предположительно, нападение было совершено членами террористической группировки "Западноафриканская провинция исламского государства"* (бывшая "Боко Харам"*).
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что в Нигерии произошел "инцидент, связанный с безопасностью", но отказался раскрыть детали произошедшего.
В марте 2015 года "Боко Харам" присягнула на верность другой террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (Islamic State"s West Africa Province, ISWAP). Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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