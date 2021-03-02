https://ria.ru/20210302/terroristy-1599527377.html

СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии

СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии

Связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* боевики атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии, в окружении РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T01:24

2021-03-02T01:24

2021-03-02T04:57

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* боевики атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии, в окружении находятся 25 сотрудников базы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силах безопасности и НПО.Предположительно, нападение было совершено членами террористической группировки "Западноафриканская провинция исламского государства"* (бывшая "Боко Харам"*).Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что в Нигерии произошел "инцидент, связанный с безопасностью", но отказался раскрыть детали произошедшего.В марте 2015 года "Боко Харам" присягнула на верность другой террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (Islamic State"s West Africa Province, ISWAP). Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210228/nigeriya-1599316827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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