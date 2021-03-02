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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, используя информацию, собранную с помощью ботов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:50
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telegram (приложение)
технологии
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, используя информацию, собранную с помощью ботов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по безопасности.Злоумышленники вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт человека или раскрыть информацию о его действиях в Сети близким и коллегам по работе. При этом специалисты отмечают, что оплата не гарантирует, что шантаж прекратится.Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд привел в пример сервис MailSearchBot, который изначально создавали для проверки украденных паролей.Кроме того, преступники могут представиться службой безопасности сервиса, предложить изменить пароль и в результате получить полный доступ к профилю.
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telegram (приложение), технологии, общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

09:50 02.03.2021 (обновлено: 11:16 02.03.2021)
 
© Depositphotos / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / inkytape
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар РИА Новости. Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, используя информацию, собранную с помощью ботов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по безопасности.
Злоумышленники вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт человека или раскрыть информацию о его действиях в Сети близким и коллегам по работе. При этом специалисты отмечают, что оплата не гарантирует, что шантаж прекратится.
Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд привел в пример сервис MailSearchBot, который изначально создавали для проверки украденных паролей.
"Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в Сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль", — объяснили в компании-разработчике бота LeakCheck.
Кроме того, преступники могут представиться службой безопасности сервиса, предложить изменить пароль и в результате получить полный доступ к профилю.
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