https://ria.ru/20210302/telegram-1599544653.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, используя информацию, собранную с помощью ботов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:50

2021-03-02T09:50

2021-03-02T11:16

telegram (приложение)

технологии

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, используя информацию, собранную с помощью ботов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по безопасности.Злоумышленники вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт человека или раскрыть информацию о его действиях в Сети близким и коллегам по работе. При этом специалисты отмечают, что оплата не гарантирует, что шантаж прекратится.Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд привел в пример сервис MailSearchBot, который изначально создавали для проверки украденных паролей.Кроме того, преступники могут представиться службой безопасности сервиса, предложить изменить пароль и в результате получить полный доступ к профилю.

https://ria.ru/20210122/moshennichestvo-1594120073.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), технологии, общество