https://ria.ru/20210302/teaser-1599404233.html

Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"

Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"

Актер Майкл Джей Фокс, получивший всемирную известность после роли Марти Макфлая в фильмах Роберта Земекиса "Назад в будущее", разместил в своем твиттере тизер... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:15

2021-03-02T02:15

2021-03-02T02:15

кристофер ллойд

роберт земекис

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актер Майкл Джей Фокс, получивший всемирную известность после роли Марти Макфлая в фильмах Роберта Земекиса "Назад в будущее", разместил в своем твиттере тизер документального мини-сериала "Expedition back to the future" о создании научно-фантастической трилогии. В коротком ролике демонстрируют машину времени, на которой путешествовали и попадали в разные приключения доктор Эмметт Браун (Кристофер Ллойд) и Марти. О выходе мини-сериала, состоящего из четырех эпизодов, стало известно в октябре прошлого года (съемки начались еще в сентябре. — Прим. ред.). Известно, что в документальном фильме появятся Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие актеры из трилогии. Ожидалось, что мини-сериал выйдет в январе-феврале этого года на канале Discovery. Однако релиз по непонятным причинам перенесли. Новую дату премьеры пока не назвали.

https://ria.ru/20200525/1571863306.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер ллойд, роберт земекис, кино и сериалы, новости культуры