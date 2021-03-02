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Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"
Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"
Актер Майкл Джей Фокс, получивший всемирную известность после роли Марти Макфлая в фильмах Роберта Земекиса "Назад в будущее", разместил в своем твиттере тизер... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T02:15
2021-03-02T02:15
2021-03-02T02:15
кристофер ллойд
роберт земекис
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актер Майкл Джей Фокс, получивший всемирную известность после роли Марти Макфлая в фильмах Роберта Земекиса "Назад в будущее", разместил в своем твиттере тизер документального мини-сериала "Expedition back to the future" о создании научно-фантастической трилогии. В коротком ролике демонстрируют машину времени, на которой путешествовали и попадали в разные приключения доктор Эмметт Браун (Кристофер Ллойд) и Марти. О выходе мини-сериала, состоящего из четырех эпизодов, стало известно в октябре прошлого года (съемки начались еще в сентябре. — Прим. ред.). Известно, что в документальном фильме появятся Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие актеры из трилогии. Ожидалось, что мини-сериал выйдет в январе-феврале этого года на канале Discovery. Однако релиз по непонятным причинам перенесли. Новую дату премьеры пока не назвали.
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кристофер ллойд, роберт земекис, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актер Майкл Джей Фокс, получивший всемирную известность после роли Марти Макфлая в фильмах Роберта Земекиса "Назад в будущее", разместил в своем твиттере тизер документального мини-сериала "Expedition back to the future" о создании научно-фантастической трилогии.
В коротком ролике демонстрируют машину времени, на которой путешествовали и попадали в разные приключения доктор Эмметт Браун (Кристофер Ллойд) и Марти.
"Скоро", — подписал видео Майкл Джей Фокс.
О выходе мини-сериала, состоящего из четырех эпизодов, стало известно
в октябре прошлого года (съемки начались еще в сентябре. — Прим. ред.). Известно, что в документальном фильме появятся Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие актеры из трилогии.
Ожидалось, что мини-сериал выйдет в январе-феврале этого года на канале Discovery. Однако релиз по непонятным причинам перенесли. Новую дату премьеры пока не назвали.