Адвокат рассказал о новом секретном свидетеле в деле Сафронова
18:00 02.03.2021 (обновлено: 18:27 02.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В деле советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"Сегодня мы узнали, что в деле есть секретный свидетель, его псевдоним - Ландер. В таких делах никаких секретных свидетелей быть не должно, чтобы защита могла проверить его показания. Секретный свидетель также был в деле Карины Цуркан, но мы знаем, что он говорил чушь. Это плохая практика", - сказал собеседник агентства.
Лефортовский суд Москвы во вторник продлил арест Сафронову до 7 мая.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.
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По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
В целом, Путин посоветовал дождаться окончания следствия, прежде чем делать выводы.