https://ria.ru/20210302/svidetel-1599640807.html

Адвокат рассказал о новом секретном свидетеле в деле Сафронова

Адвокат рассказал о новом секретном свидетеле в деле Сафронова

В деле советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:00

2021-03-02T18:00

2021-03-02T18:27

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван сафронов

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В деле советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов."Сегодня мы узнали, что в деле есть секретный свидетель, его псевдоним - Ландер. В таких делах никаких секретных свидетелей быть не должно, чтобы защита могла проверить его показания. Секретный свидетель также был в деле Карины Цуркан, но мы знаем, что он говорил чушь. Это плохая практика", - сказал собеседник агентства.Лефортовский суд Москвы во вторник продлил арест Сафронову до 7 мая.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".В целом, Путин посоветовал дождаться окончания следствия, прежде чем делать выводы.

https://ria.ru/20210302/safronov-1599612487.html

https://ria.ru/20210215/safronov-1597466783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван сафронов, россия, происшествия