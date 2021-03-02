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Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Самым полезным супом является чечевичный, об этом телеканалу "Звезда" рассказала диетолог Ольга Деккер. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T06:34
2021-03-02T06:34
2021-03-02T10:39
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самым полезным супом является чечевичный, об этом телеканалу "Звезда" рассказала диетолог Ольга Деккер.По словам специалиста, данный суп богат белками. "Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо", — пояснила она.Также этот суп содержит в себе большое количество клетчатки, и в целом он хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета, добавила Деккер.При этом вторым по полезности является овощной суп на мясном бульоне, указала диетолог. По ее словам, использоваться в нем могут как свежие, так и замороженные овощи."Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей", — рекомендовала специалист.
https://rsport.ria.ru/20210220/orekhi-1598417512.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Самым полезным супом является чечевичный, об этом телеканалу "Звезда
" рассказала диетолог Ольга Деккер.
По словам специалиста, данный суп богат белками. "Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо", — пояснила она.
Также этот суп содержит в себе большое количество клетчатки, и в целом он хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета, добавила Деккер.
При этом вторым по полезности является овощной суп на мясном бульоне, указала диетолог. По ее словам, использоваться в нем могут как свежие, так и замороженные овощи.
"Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей", — рекомендовала специалист.