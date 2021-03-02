Американцев напугал пронзительный "крик" российского Су-57
16:46 02.03.2021 (обновлено: 19:08 02.03.2021)
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Журналисты американского издания Popular Mechanics обратили внимание на звук, издаваемый при полете российским истребителем пятого поколения Су-57.
Комментируя видео полета четырех самолетов на небольшой высоте, авторы материала отметили, что на записи слышно нечто похожее на крик мифического существа банши или на работу двигателя инопланетного корабля.
"Новый истребитель при приближении издает необычный высокий пронзительный звук. Он превращается в жуткое крещендо, когда самолеты входят в поле зрения", — говорится в материале.
По словам сотрудников СМИ, кадры, предположительно, было сделаны в июне 2020 года, во время подготовки к параду Победы в Москве.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку российским ВКС 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину поставили в 2020-м.
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