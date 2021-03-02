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В Боливии пять студентов погибли из-за давки в университете
В Боливии пять студентов погибли из-за давки в университете
Давка на студенческом собрании в университете Эль-Альто в Боливии привела к гибели пяти человек, поскольку ограждения на четвертом этаже не выдержали давления... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T22:11
2021-03-02T22:11
2021-03-02T22:15
луис арсе
боливия
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МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Давка на студенческом собрании в университете Эль-Альто в Боливии привела к гибели пяти человек, поскольку ограждения на четвертом этаже не выдержали давления толпы."На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, после того что произошло в университете Эль-Альто. Я отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о случившемся", - сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.Как сообщает пресс-служба университета, несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Молодые люди пришли для участия в студенческом собрании.Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на прояснение фактов случившегося.
https://ria.ru/20200527/1572059081.html
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луис арсе, боливия, в мире