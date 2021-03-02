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В Боливии пять студентов погибли из-за давки в университете
В Боливии пять студентов погибли из-за давки в университете
Давка на студенческом собрании в университете Эль-Альто в Боливии привела к гибели пяти человек, поскольку ограждения на четвертом этаже не выдержали давления... РИА Новости, 02.03.2021
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луис арсе
боливия
в мире
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МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Давка на студенческом собрании в университете Эль-Альто в Боливии привела к гибели пяти человек, поскольку ограждения на четвертом этаже не выдержали давления толпы."На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, после того что произошло в университете Эль-Альто. Я отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о случившемся", - сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.Как сообщает пресс-служба университета, несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Молодые люди пришли для участия в студенческом собрании.Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на прояснение фактов случившегося.
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луис арсе, боливия, в мире

В Боливии пять студентов погибли из-за давки в университете

22:11 02.03.2021 (обновлено: 22:15 02.03.2021)
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / Free2014
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МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Давка на студенческом собрании в университете Эль-Альто в Боливии привела к гибели пяти человек, поскольку ограждения на четвертом этаже не выдержали давления толпы.
"На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, после того что произошло в университете Эль-Альто. Я отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о случившемся", - сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.
Как сообщает пресс-служба университета, несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Молодые люди пришли для участия в студенческом собрании.
Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на прояснение фактов случившегося.
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