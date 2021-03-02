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Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Американская компания Hyatt Hotels Corporation оказалась под шквалом критики, после того как пользователи социальных сетей усмотрели в дизайне сцены главной... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T02:11
2021-03-02T02:11
2021-03-02T04:55
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская компания Hyatt Hotels Corporation оказалась под шквалом критики, после того как пользователи социальных сетей усмотрели в дизайне сцены главной ежегодной конференции консерваторов связь с нацистской символикой, сообщило издание New York Post.Как поясняет издание, прошедшая в воскресенье конференция консервативных политических действий (CPAC) состоялась в расположенном в Орландо (штат Флорида) отеле Hyatt. Сеть отелей столкнулась с угрозами бойкота из-за того, что она якобы позволила организаторам конференции использовать сцену, напоминающую по форме руну Одал, которую нацисты в Третьем рейхе использовали в качестве одного из символов.В числе критиков - актриса Розанна Аркетт, которая предрекла отелям Hyatt "неминуемые бойкоты", которые продлятся не один год. Актриса Дебра Мессинг в свою очередь выразила мнение, что выбор сцены - "не случайность".Между тем в самой компании Hyatt Hotels Corporation заявили, что выразили организаторам мероприятия обеспокоенность, однако те опровергли связь сцены с нацистской символикой.Мэтт Шлапп, организатор CPAC и председатель Американского консервативного союза, назвал в Twitter конспирологию вокруг дизайна сцены "возмутительной и клеветнической".На конференции CPAC в воскресенье состоялось первое публичное выступление республиканца Дональда Трампа с момента ухода с поста президента. Бывший глава Белого дома заявил, что может решить вновь баллотироваться в президенты. При этом он отказался основывать новую партию.
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hyatt hotels corporation, орландо, калифорния, в мире
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Американская компания Hyatt Hotels Corporation
оказалась под шквалом критики, после того как пользователи социальных сетей усмотрели в дизайне сцены главной ежегодной конференции консерваторов связь с нацистской символикой, сообщило издание New York Post
.
Как поясняет издание, прошедшая в воскресенье конференция консервативных политических действий (CPAC) состоялась в расположенном в Орландо (штат Флорида) отеле Hyatt. Сеть отелей столкнулась с угрозами бойкота из-за того, что она якобы позволила организаторам конференции использовать сцену, напоминающую по форме руну Одал, которую нацисты в Третьем рейхе использовали в качестве одного из символов.
В числе критиков - актриса Розанна Аркетт, которая предрекла отелям Hyatt "неминуемые бойкоты", которые продлятся не один год. Актриса Дебра Мессинг в свою очередь выразила мнение, что выбор сцены - "не случайность".
Между тем в самой компании Hyatt Hotels Corporation заявили, что выразили организаторам мероприятия обеспокоенность, однако те опровергли связь сцены с нацистской символикой.
"Когда мы узнали, что дизайн сцены (конференции) CPAC 2021 вызвал сравнения с символом ненависти, мы немедленно выразили обеспокоенность организаторам встречи, которые решительно отвергли какую-либо связь с подобными символами", - говорится в заявлении компании, которая, по собственному признанию, узнала об указанных сравнениях "только после начала мероприятия" и позволила конференции продолжиться, получив от организаторов опровержение подобной связи.
Мэтт Шлапп, организатор CPAC и председатель Американского консервативного союза, назвал в Twitter конспирологию вокруг дизайна сцены "возмутительной и клеветнической".
На конференции CPAC в воскресенье состоялось первое публичное выступление республиканца Дональда Трампа с момента ухода с поста президента. Бывший глава Белого дома заявил, что может решить вновь баллотироваться в президенты. При этом он отказался основывать новую партию.