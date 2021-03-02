https://ria.ru/20210302/stsena-1599528985.html

Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены

Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены

Американская компания Hyatt Hotels Corporation оказалась под шквалом критики, после того как пользователи социальных сетей усмотрели в дизайне сцены главной... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:11

2021-03-02T02:11

2021-03-02T04:55

hyatt hotels corporation

орландо

калифорния

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская компания Hyatt Hotels Corporation оказалась под шквалом критики, после того как пользователи социальных сетей усмотрели в дизайне сцены главной ежегодной конференции консерваторов связь с нацистской символикой, сообщило издание New York Post.Как поясняет издание, прошедшая в воскресенье конференция консервативных политических действий (CPAC) состоялась в расположенном в Орландо (штат Флорида) отеле Hyatt. Сеть отелей столкнулась с угрозами бойкота из-за того, что она якобы позволила организаторам конференции использовать сцену, напоминающую по форме руну Одал, которую нацисты в Третьем рейхе использовали в качестве одного из символов.В числе критиков - актриса Розанна Аркетт, которая предрекла отелям Hyatt "неминуемые бойкоты", которые продлятся не один год. Актриса Дебра Мессинг в свою очередь выразила мнение, что выбор сцены - "не случайность".Между тем в самой компании Hyatt Hotels Corporation заявили, что выразили организаторам мероприятия обеспокоенность, однако те опровергли связь сцены с нацистской символикой.Мэтт Шлапп, организатор CPAC и председатель Американского консервативного союза, назвал в Twitter конспирологию вокруг дизайна сцены "возмутительной и клеветнической".На конференции CPAC в воскресенье состоялось первое публичное выступление республиканца Дональда Трампа с момента ухода с поста президента. Бывший глава Белого дома заявил, что может решить вновь баллотироваться в президенты. При этом он отказался основывать новую партию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/kontslager-1598533983.html

https://ria.ru/20210121/imena-1593916675.html

орландо

калифорния

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hyatt hotels corporation, орландо, калифорния, в мире