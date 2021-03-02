https://ria.ru/20210302/strelba-1599543635.html

В Приамурье студентка открыла стрельбу из пневматики по одногруппникам

В Приамурье студентка открыла стрельбу из пневматики по одногруппникам

Студентка техникума в Райчихинске Амурской области выстрелила по одногруппникам из пневматического пистолета из-за конфликта, сообщает прокуратура; в УМВД по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:42

2021-03-02T09:42

2021-03-02T10:37

амурская область

райчихинск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Студентка техникума в Райчихинске Амурской области выстрелила по одногруппникам из пневматического пистолета из-за конфликта, сообщает прокуратура; в УМВД по региону РИА Новости уточнили, что никто не пострадал."Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета", - сообщает прокуратура Амурской области.Надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия, а в УМВД отметили, что в конфликте участвовали пять студенток."Информация о конфликте, возникшем на бытовой почве между студентами колледжа, поступила в полицию Райчихинска 24 февраля, в конфликте участвовали пять девушек от 16 до 19 лет, пострадавших во время конфликта нет. МО МВД России "Райчихинский" проверяет информацию о стрельбе", - рассказал РИА Новости представитель УМВД по Амурской области Сергей Чебарев.Проверку по инциденту проводит также СУСК РФ по Амурской области. "Установлена модель используемого оружия – пневматический пистолет, не требующий специального разрешения на ношение и хранение", - говорится в сообщении ведомства.Следователи оценят деятельность руководства колледжа по обеспечению безопасности учебного процесса.

https://ria.ru/20210302/ubiystvo-1599413363.html

амурская область

райчихинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, райчихинск, происшествия