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В Приамурье студентка открыла стрельбу из пневматики по одногруппникам
В Приамурье студентка открыла стрельбу из пневматики по одногруппникам
Студентка техникума в Райчихинске Амурской области выстрелила по одногруппникам из пневматического пистолета из-за конфликта, сообщает прокуратура; в УМВД по... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:42
2021-03-02T10:37
амурская область
райчихинск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Студентка техникума в Райчихинске Амурской области выстрелила по одногруппникам из пневматического пистолета из-за конфликта, сообщает прокуратура; в УМВД по региону РИА Новости уточнили, что никто не пострадал."Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета", - сообщает прокуратура Амурской области.Надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия, а в УМВД отметили, что в конфликте участвовали пять студенток."Информация о конфликте, возникшем на бытовой почве между студентами колледжа, поступила в полицию Райчихинска 24 февраля, в конфликте участвовали пять девушек от 16 до 19 лет, пострадавших во время конфликта нет. МО МВД России "Райчихинский" проверяет информацию о стрельбе", - рассказал РИА Новости представитель УМВД по Амурской области Сергей Чебарев.Проверку по инциденту проводит также СУСК РФ по Амурской области. "Установлена модель используемого оружия – пневматический пистолет, не требующий специального разрешения на ношение и хранение", - говорится в сообщении ведомства.Следователи оценят деятельность руководства колледжа по обеспечению безопасности учебного процесса.
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амурская область, райчихинск, происшествия

В Приамурье студентка открыла стрельбу из пневматики по одногруппникам

09:42 02.03.2021 (обновлено: 10:37 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Студентка техникума в Райчихинске Амурской области выстрелила по одногруппникам из пневматического пистолета из-за конфликта, сообщает прокуратура; в УМВД по региону РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.
"Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета", - сообщает прокуратура Амурской области.
Надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия, а в УМВД отметили, что в конфликте участвовали пять студенток.
"Информация о конфликте, возникшем на бытовой почве между студентами колледжа, поступила в полицию Райчихинска 24 февраля, в конфликте участвовали пять девушек от 16 до 19 лет, пострадавших во время конфликта нет. МО МВД России "Райчихинский" проверяет информацию о стрельбе", - рассказал РИА Новости представитель УМВД по Амурской области Сергей Чебарев.
Вера Пехтелева - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Проверку по инциденту проводит также СУСК РФ по Амурской области. "Установлена модель используемого оружия – пневматический пистолет, не требующий специального разрешения на ношение и хранение", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи оценят деятельность руководства колледжа по обеспечению безопасности учебного процесса.
 
Амурская областьРайчихинскПроисшествия
 
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