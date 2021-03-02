https://ria.ru/20210302/stalin-1599583177.html

КПРФ возложит цветы к месту захоронения Сталина в годовщину его смерти

КПРФ возложит цветы к месту захоронения Сталина в годовщину его смерти

КПРФ и сторонники партии в пятницу, 5 марта, в 68-ю годовщину со дня смерти Иосифа Сталина возложат венок и цветы к месту его захоронения у Кремлевской стены,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:13

2021-03-02T13:13

2021-03-02T13:19

кпрф

иосиф сталин (джугашвили)

москва

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. КПРФ и сторонники партии в пятницу, 5 марта, в 68-ю годовщину со дня смерти Иосифа Сталина возложат венок и цветы к месту его захоронения у Кремлевской стены, сообщили журналистам в пресс-службе фракции."Центральный комитет КПРФ, Московское городское отделение КПРФ, фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женский союз "Надежда России", Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, Общероссийская общественная организация "Дети войны" и ряд других левых партий и движений намерены возложить венок и цветы к месту захоронения И.В. Сталина у Кремлевской стены в связи с 68-ой годовщиной со дня его смерти, а также к Мавзолею В.И. Ленина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210128/vtorzhenie-1594907776.html

москва

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кпрф, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество