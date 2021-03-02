https://ria.ru/20210302/ssha-1599548783.html

Матвиенко объяснила, почему США формируют образ врага в лице России

Матвиенко объяснила, почему США формируют образ врага в лице России

Москва постоянно демонстрирует Вашингтону свою готовность к взаимовыгодным отношениям, однако США необходим образ врага в лице России для наращивания своих... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:15

2021-03-02T10:15

2021-03-02T11:06

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сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва постоянно демонстрирует Вашингтону свою готовность к взаимовыгодным отношениям, однако США необходим образ врага в лице России для наращивания своих военных бюджетов, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы постоянно демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям с США, основанным на принципах равенства, взаимного уважения, доверия. Но посмотрите появившиеся некоторые заявления о том, что Россия – это чуть ли не враг, чуть ли не враждебное государство, что от России исходит угроза", - сказала она.Спикер Совфеда подчеркнула , что за последние 30 лет Россия не сделала ни одного недружественного, враждебного или агрессивного шага в адрес Соединенных Штатов Америки."На чем базируются такие высказывания? Только на том, что нужен враг? Для военно-промышленного комплекса? Для наращивания вооружений и бюджета? Нужно назначить кого-то врагом — вот они и пытаются это сделать", - заявила Матвиенко.Она отметила, что новый президент США Джо Байден является очень опытным политиком. "Но не случайно есть поговорка, что короля играет свита. А вот свита Джо Байдена, его команда - как бы помягче сказать - в симпатии к России не замечена, и поэтому от нее исходят такие недружественные, антироссийские заявления", - сказала спикер.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/sanktsii-1599538854.html

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