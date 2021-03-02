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https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html
В Подмосковье спасли пациента с COVID-19 после 98 дней лечения в больнице
В Подмосковье спасли пациента с COVID-19 после 98 дней лечения в больнице
Пациента в возрасте 56 лет с 90-процентным поражением легких и коронавирусной инфекцией удалось поставить на ноги в одной из больниц подмосковного Домодедово... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:08
2021-03-02T12:22
хорошие новости
здоровье - общество
городской округ домодедово
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пациента в возрасте 56 лет с 90-процентным поражением легких и коронавирусной инфекцией удалось поставить на ноги в одной из больниц подмосковного Домодедово спустя 98 дней интенсивного лечения, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.По данным Домодедовской центральной горбольницы, мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. На момент прибытия у него было поражено 90% легочной ткани, а также выявлен COVID-19."Мы незамедлительно определили его в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). За помощью в лечении пациента мы обратились к торакальным хирургам МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, которые установили дренаж для лечения образовавшегося бронхоплеврального свища. Общими усилиями состояние пациента удалось стабилизировать, он пошел на поправку. Всего мужчина провел на больничной койке 98 дней", — рассказал главный врач домодедовской больницы Андрей Осипов, слова которого приводятся в сообщении.На сегодняшний день пациент выписан из больницы на амбулаторное лечение, он будет находиться под наблюдением врача по месту жительства.
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городской округ домодедово
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, городской округ домодедово, московская область (подмосковье)

В Подмосковье спасли пациента с COVID-19 после 98 дней лечения в больнице

11:08 02.03.2021 (обновлено: 12:22 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пациента в возрасте 56 лет с 90-процентным поражением легких и коронавирусной инфекцией удалось поставить на ноги в одной из больниц подмосковного Домодедово спустя 98 дней интенсивного лечения, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.
По данным Домодедовской центральной горбольницы, мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. На момент прибытия у него было поражено 90% легочной ткани, а также выявлен COVID-19.
"Мы незамедлительно определили его в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). За помощью в лечении пациента мы обратились к торакальным хирургам МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, которые установили дренаж для лечения образовавшегося бронхоплеврального свища. Общими усилиями состояние пациента удалось стабилизировать, он пошел на поправку. Всего мужчина провел на больничной койке 98 дней", — рассказал главный врач домодедовской больницы Андрей Осипов, слова которого приводятся в сообщении.
На сегодняшний день пациент выписан из больницы на амбулаторное лечение, он будет находиться под наблюдением врача по месту жительства.
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