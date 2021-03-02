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В Красноярске открылась третья Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов
В Красноярске открылась третья Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов
Более 500 спортсменов из 31 региона России собрались в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, где во вторник состоялось официальное открытие III... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:53
2021-03-02T18:26
олег матыцин
александр усс
красноярский край
красноярск
спорт
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Более 500 спортсменов из 31 региона России собрались в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, где во вторник состоялось официальное открытие III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, открытие прошло в формате мотивационного шоу со спецэффектами и творческими номерами.Перед началом представления зрителям показали видеоролики с участием амбассадоров спартакиады. Юные спортсмены узнали истории Натальи Рыжовой, Николая Шувалова, Марины Добровидовой, Владимира Каратаева и Виктора Александрова – параатлетов, которые сделали себе имя в спорте и добились побед, несмотря на инвалидность. Сами амбассадоры также посетили церемонию и пообщались со спортсменами.Пере участниками с творческим номером выступила Наталья Рыжова – спортсменка на коляске, которая ведет полноценную и активную жизнь, несмотря на ампутацию ног. Ей была предоставлена почетная миссия поднять флаг спартакиады вместе с прославленными спортсменами – двукратной сурдлимпийской чемпионкой по тхэквондо Мариной Добровидовой и двукратным чемпионом мира по легкой атлетике Артёмом Муратовым."После поднятия флага на сцену вышли участники соревнований из 31 региона России. Зрители приветствовали каждого спортсмена аплодисментами. Парад на правах хозяев закрывала сборная Красноярского края. Торжественная часть завершилась приветственным словом министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Красноярского края Александра Усса", - говорится в сообщении.Глава края отметил, что спартакиада очень важна для Красноярска и региона в целом."Ее участники – люди особого склада и силы воли, которые идут вперед, несмотря ни на что. Я уверен, что тот дух на церемонии открытия станет несущим стержнем для всех спортсменов, и мы станем свидетелями ярких побед и приятного человеческого общения", - сказал Усс на церемонии открытия."Спортсмены показывают нам пример любви к жизни, доверия и поддержки друг друга. Я рад, что мы вместе можем проводить такие события. Это еще раз доказывает, что спорт учит преодолевать. Несмотря на пандемию, вся спортивная семья была вместе и доказала, что может работать сообща. Дети не должны чувствовать каких-то ограничений, весь каждый их день – это выход за рамки. Наша задача – сделать так, чтобы их мечты были реализованы", - отметил в свою очередь глава минспорта России.В соревнованиях III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов, которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", примут участие участие более 500 спортсменов из 30 регионов России. Старты пройдут в керлинг-арене "Красноярск", фанпарке "Бобровый лог" и многофункциональном спортивном комплексе "Радуга".
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олег матыцин, александр усс, красноярский край, красноярск, спорт

В Красноярске открылась третья Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов

17:53 02.03.2021 (обновлено: 18:26 02.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского краяВ Красноярске официально открылась III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов
В Красноярске официально открылась III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Более 500 спортсменов из 31 региона России собрались в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, где во вторник состоялось официальное открытие III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, открытие прошло в формате мотивационного шоу со спецэффектами и творческими номерами.
Перед началом представления зрителям показали видеоролики с участием амбассадоров спартакиады. Юные спортсмены узнали истории Натальи Рыжовой, Николая Шувалова, Марины Добровидовой, Владимира Каратаева и Виктора Александрова – параатлетов, которые сделали себе имя в спорте и добились побед, несмотря на инвалидность. Сами амбассадоры также посетили церемонию и пообщались со спортсменами.
Пере участниками с творческим номером выступила Наталья Рыжова – спортсменка на коляске, которая ведет полноценную и активную жизнь, несмотря на ампутацию ног. Ей была предоставлена почетная миссия поднять флаг спартакиады вместе с прославленными спортсменами – двукратной сурдлимпийской чемпионкой по тхэквондо Мариной Добровидовой и двукратным чемпионом мира по легкой атлетике Артёмом Муратовым.
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"После поднятия флага на сцену вышли участники соревнований из 31 региона России. Зрители приветствовали каждого спортсмена аплодисментами. Парад на правах хозяев закрывала сборная Красноярского края. Торжественная часть завершилась приветственным словом министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Красноярского края Александра Усса", - говорится в сообщении.
Глава края отметил, что спартакиада очень важна для Красноярска и региона в целом.
"Ее участники – люди особого склада и силы воли, которые идут вперед, несмотря ни на что. Я уверен, что тот дух на церемонии открытия станет несущим стержнем для всех спортсменов, и мы станем свидетелями ярких побед и приятного человеческого общения", - сказал Усс на церемонии открытия.
"Спортсмены показывают нам пример любви к жизни, доверия и поддержки друг друга. Я рад, что мы вместе можем проводить такие события. Это еще раз доказывает, что спорт учит преодолевать. Несмотря на пандемию, вся спортивная семья была вместе и доказала, что может работать сообща. Дети не должны чувствовать каких-то ограничений, весь каждый их день – это выход за рамки. Наша задача – сделать так, чтобы их мечты были реализованы", - отметил в свою очередь глава минспорта России.
В соревнованиях III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов, которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", примут участие участие более 500 спортсменов из 30 регионов России. Старты пройдут в керлинг-арене "Красноярск", фанпарке "Бобровый лог" и многофункциональном спортивном комплексе "Радуга".
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