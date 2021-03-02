https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599650005.html

Соцсети в России обяжут создать формы для жалоб на незаконную информацию

Соцсети в России обяжут создать формы для жалоб на незаконную информацию

Роскомнадзор планирует обязать социальные сети разместить на главной странице форму для жалоб пользователей на нарушающую законы информацию, а также дать доступ РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:46

2021-03-02T18:46

2021-03-02T18:46

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор планирует обязать социальные сети разместить на главной странице форму для жалоб пользователей на нарушающую законы информацию, а также дать доступ к ней и с личных страниц, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов."Владелец социальной сети ... должен разместить в социальной сети электронную форму на главной странице социальной сети, а также предоставить возможность пользователям социальной сети обратиться к электронной форме со своей персональной страницы в социальной сети", - отмечается в документе.Согласно приказу, форма должна содержать обязательные к заполнению поля: сведения о заявителе (ФИО), контактные данные заявителя (включая адрес электронной почты) и содержание обращения. Кроме того, заявитель должен будет указать страницу в соцсети, на которой выявлена распространяемая с нарушением закона информация, и описать эту информацию.Электронная форма должна также в автоматическом режиме предоставлять возможность выбора для пользователя соцсети вида незаконной информации. Помимо этого, форма может предусматривать иные сведения для заполнения, предоставление которых не противоречит требованиям действующего законодательства. Владельцы соцсети могут определить их самостоятельно, если они необходимы для рассмотрения обращения пользователя.Вместе с этим ведомство подготовило требования к форме и составу ежегодных отчетов о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием электронной формы, и их размещению. Согласно проекту приказа, ежегодный отчет размещается владельцем соцсети на ее главной странице не позднее 1 февраля в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа.Отчет должен будет содержать результаты мониторинга соцсети на предмет выявления запрещенной информации: общее количество страниц, на которых она размещалась и была удалена; число страниц, с которых такая информация была удалена соцсетью самостоятельно, без обращения в Роскомнадзор; число страниц, контент на которых был заблокирован по требованию ведомства; количество страниц, по поводу которых соцсеть обратилась в ведомство.

https://ria.ru/20210301/tvitter-1599522837.html

https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество