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Роспотребнадзор посоветовал спать на час больше в период экзаменов
Роспотребнадзор посоветовал спать на час больше в период экзаменов
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам на время экзаменов и контрольных работ спать примерно на час больше, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:24
2021-03-02T09:24
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам на время экзаменов и контрольных работ спать примерно на час больше, сообщается на сайте ведомства."Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (примерно на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряженной умственной деятельности. Ведь при недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый "быстрый сон"), от которой зависит способность к обучению и его успешность", - говорится в сообщении.Кроме того, чтобы преодолеть проблемы с засыпанием, в ведомстве советуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, ограничить эмоциональные нагрузки после 19.00, сформировать полезные привычки (вечерний душ, прогулка, чтение). Кроме того, кровать у ребенка должна быть ровной, а комната проветренной."Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1–4 классе — 10–10,5 часа, в 5–7 классе — 10,5 часа, в 6–9 классе — 9–9,5 часа, в 10–11 классе — 8–9 часов", - добавляется в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор посоветовал спать на час больше в период экзаменов

09:24 02.03.2021
 
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Сдача ЕГЭ по английскому языку - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам на время экзаменов и контрольных работ спать примерно на час больше, сообщается на сайте ведомства.
"Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (примерно на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряженной умственной деятельности. Ведь при недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый "быстрый сон"), от которой зависит способность к обучению и его успешность", - говорится в сообщении.
Кроме того, чтобы преодолеть проблемы с засыпанием, в ведомстве советуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, ограничить эмоциональные нагрузки после 19.00, сформировать полезные привычки (вечерний душ, прогулка, чтение). Кроме того, кровать у ребенка должна быть ровной, а комната проветренной.
"Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1–4 классе — 10–10,5 часа, в 5–7 классе — 10,5 часа, в 6–9 классе — 9–9,5 часа, в 10–11 классе — 8–9 часов", - добавляется в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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