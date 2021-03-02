https://ria.ru/20210302/son-1599541183.html

Роспотребнадзор посоветовал спать на час больше в период экзаменов

Роспотребнадзор посоветовал спать на час больше в период экзаменов

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам на время экзаменов и контрольных работ спать примерно на час больше, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:24

2021-03-02T09:24

2021-03-02T09:24

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам на время экзаменов и контрольных работ спать примерно на час больше, сообщается на сайте ведомства."Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (примерно на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряженной умственной деятельности. Ведь при недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый "быстрый сон"), от которой зависит способность к обучению и его успешность", - говорится в сообщении.Кроме того, чтобы преодолеть проблемы с засыпанием, в ведомстве советуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, ограничить эмоциональные нагрузки после 19.00, сформировать полезные привычки (вечерний душ, прогулка, чтение). Кроме того, кровать у ребенка должна быть ровной, а комната проветренной."Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1–4 классе — 10–10,5 часа, в 5–7 классе — 10,5 часа, в 6–9 классе — 9–9,5 часа, в 10–11 классе — 8–9 часов", - добавляется в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/son-1593254032.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество