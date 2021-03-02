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Аэропорт Сочи признан лучшим в Европе по итогам 2020 года
Аэропорт Сочи признан лучшим в Европе по итогам 2020 года
Международный аэропорт Сочи в шестой раз стал лауреатом премии "Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания пассажиров" по итогам 2020 года, сообщает... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:46
2021-03-02T12:46
2021-03-02T12:46
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СОЧИ, 2 мар – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в шестой раз стал лауреатом премии "Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания пассажиров" по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани."Международный аэропорт Сочи в шестой раз признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в категории аэропортов с пассажиропотоком от 5 до 15 миллионов человек. Таковы результаты ежегодного исследования, проводимого Международным советом аэропортов (ACI)", — говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, для определения победителей пассажиры оценивали хаб по 34 критериям. Сюда входит, например, качество обслуживания на регистрации и досмотре, состояние уборных комнат, камер хранения, ресторанное обслуживание. В связи с пандемией в этом году анкету пополнили вопросы, связанные с вниманием к мерам эпидемиологической безопасности."Признание ACI – это самая высокая награда для аэропортов по всему миру, – процитировали в пресс-службе слова генерального директора ACI World Луиса Фелипе де Оливейра. – В этом году она особенно почетна, поскольку отмечает достижения хабов, которые не только продолжали работать над улучшением качества обслуживания пассажиров, но и оперативно адаптировали предлагаемые услуги и сервисы к условиям противоэпидемических ограничений для удовлетворения меняющихся потребностей и ожиданий".Международный аэропорт Сочи – один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 2015 года он участвует в рейтинге ASQ ACI. В феврале этого года аэропорт Сочи включен в список Voice of the Customer Международного совета аэропортов, как один из наиболее активных аэропортов мира в реализации программы исследования качества обслуживания пассажиров в условиях пандемии COVID-19.
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россия, аэропорты, туризм, новости - туризм, сочи, европа
СОЧИ, 2 мар – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в шестой раз стал лауреатом премии "Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания пассажиров" по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Международный аэропорт Сочи в шестой раз признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в категории аэропортов с пассажиропотоком от 5 до 15 миллионов человек. Таковы результаты ежегодного исследования, проводимого Международным советом аэропортов (ACI)", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, для определения победителей пассажиры оценивали хаб по 34 критериям. Сюда входит, например, качество обслуживания на регистрации и досмотре, состояние уборных комнат, камер хранения, ресторанное обслуживание. В связи с пандемией в этом году анкету пополнили вопросы, связанные с вниманием к мерам эпидемиологической безопасности.
"Признание ACI – это самая высокая награда для аэропортов по всему миру, – процитировали в пресс-службе слова генерального директора ACI World Луиса Фелипе де Оливейра. – В этом году она особенно почетна, поскольку отмечает достижения хабов, которые не только продолжали работать над улучшением качества обслуживания пассажиров, но и оперативно адаптировали предлагаемые услуги и сервисы к условиям противоэпидемических ограничений для удовлетворения меняющихся потребностей и ожиданий".
Международный аэропорт Сочи – один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 2015 года он участвует в рейтинге ASQ ACI. В феврале этого года аэропорт Сочи включен в список Voice of the Customer Международного совета аэропортов, как один из наиболее активных аэропортов мира в реализации программы исследования качества обслуживания пассажиров в условиях пандемии COVID-19.