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https://ria.ru/20210302/smotrim-1599470124.html
На платформе "Смотрим" назвали даты выхода эксклюзивных проектов
На платформе "Смотрим" назвали даты выхода эксклюзивных проектов
На платформе "Смотрим" назвали даты премьер эксклюзивных документальных фильмов, среди которых "Ненависть" (продюсерская работа Стивена Спилберга), "Человек... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:20
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андрей кончаловский
михаил горбачев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На платформе "Смотрим" назвали даты премьер эксклюзивных документальных фильмов, среди которых "Ненависть" (продюсерская работа Стивена Спилберга), "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского и другие. Все фильмы и другой контент, можно посмотреть бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе. С февраля на сервисе находится в доступе картина "Кресты", премьера которой состоялась на Netflix в январе. В документальном фильме рассказывают об одной из старейших тюрем, расположенной в центре Санкт-Петербурга. В ее стенах за почти 130-летнюю историю побывали тысячи людей, среди которых маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский и другие. С 1 марта, к юбилею Михаила Горбачева, можно посмотреть работу Вернера Херцога "Встречи с Горбачевым". В этом документальном фильме режиссер исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР. В пятницу, 5 марта, первым зарубежным релизом на "Смотрим" станет продюсерский проект Стивена Спилберга "Ненависть". Документальный шестисерийный сериал по сценарию лауреата премии "Оскар" Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Начиная со вторника, 9 марта, подписчики получат возможность оценить картину Андрея Кончаловского "Человек неунывающий", премьера которой состоялась на ММКФ-2020. "Главные герои – простые люди, которые живут в далеких уголках России и, встречая жизненные невзгоды, не падают духом и смотрят в будущее с неиссякаемым оптимизмом", — говорится в сообщении.С 12 марта пользователи смогут посмотреть документальный фильм Марианны Яровской "Женщины Гулага". В 2019-м году эта работа вошла в шорт-лист премии "Оскар". Проект состоит из шести откровенных интервью с женщинами, пережившими сталинские репрессии 1930-х годов.
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андрей кончаловский, михаил горбачев, россия, netflix, гулаг, кпсс, иосиф бродский, константин рокоссовский, стивен спилберг, ссср, санкт-петербург, кино и сериалы, новости культуры, россия-1 (телеканал)

На платформе "Смотрим" назвали даты выхода эксклюзивных проектов

07:20 02.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Документальный фильм "Встречи с Горбачевым"
Документальный фильм Встречи с Горбачевым - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На платформе "Смотрим" назвали даты премьер эксклюзивных документальных фильмов, среди которых "Ненависть" (продюсерская работа Стивена Спилберга), "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского и другие. Все фильмы и другой контент, можно посмотреть бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
С февраля на сервисе находится в доступе картина "Кресты", премьера которой состоялась на Netflix в январе. В документальном фильме рассказывают об одной из старейших тюрем, расположенной в центре Санкт-Петербурга. В ее стенах за почти 130-летнюю историю побывали тысячи людей, среди которых маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский и другие.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Документальный фильм "Кресты"
Документальный фильм Кресты - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Документальный фильм "Кресты"
С 1 марта, к юбилею Михаила Горбачева, можно посмотреть работу Вернера Херцога "Встречи с Горбачевым". В этом документальном фильме режиссер исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР.
В пятницу, 5 марта, первым зарубежным релизом на "Смотрим" станет продюсерский проект Стивена Спилберга "Ненависть". Документальный шестисерийный сериал по сценарию лауреата премии "Оскар" Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти.
"В многосерийном фильме авторы задаются вопросами, насколько часто наши эмоции даже самые сильные формируются под влиянием социума и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире?" — отмечают в пресс-службе.
Начиная со вторника, 9 марта, подписчики получат возможность оценить картину Андрея Кончаловского "Человек неунывающий", премьера которой состоялась на ММКФ-2020.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Документальный фильм "Человек неунывающий"
Документальный фильм Человек неунывающий
1 из 3
Документальный фильм "Человек неунывающий"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Документальный сериал "Ненависть"
Документальный сериал Ненависть
2 из 3
Документальный сериал "Ненависть"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Документальный фильм "Женщины Гулага"
Документальный фильм Женщины Гулага
3 из 3
Документальный фильм "Женщины Гулага"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 3
Документальный фильм "Человек неунывающий"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 3
Документальный сериал "Ненависть"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 3
Документальный фильм "Женщины Гулага"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
"Главные герои – простые люди, которые живут в далеких уголках России и, встречая жизненные невзгоды, не падают духом и смотрят в будущее с неиссякаемым оптимизмом", — говорится в сообщении.
С 12 марта пользователи смогут посмотреть документальный фильм Марианны Яровской "Женщины Гулага". В 2019-м году эта работа вошла в шорт-лист премии "Оскар". Проект состоит из шести откровенных интервью с женщинами, пережившими сталинские репрессии 1930-х годов.
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КультураАндрей КончаловскийМихаил ГорбачевРоссияNetflixГУЛагКПССИосиф БродскийКонстантин РокоссовскийСтивен СпилбергСССРСанкт-ПетербургКино и сериалыНовости культурыРоссия-1 (телеканал)
 
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