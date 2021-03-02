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"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов автотранспорта, устройство будет работать в составе автоматизированной системы дорожного... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:13
2021-03-02T13:14
россия
холдинг швабе
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов автотранспорта, устройство будет работать в составе автоматизированной системы дорожного весогабаритного контроля и контролировать перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, говорится в релизе госкорпорации."Ростех" разработал уникальный сканер для измерения габаритов автотранспорта... Лазерный сканер, разработанный холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех", будет работать в составе автоматизированной системы дорожного весогабаритного контроля и контролировать перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Первые испытания опытного образца устройства запланированы на вторую половину 2021 года", - говорится в сообщении."Ростех" отмечает, что лазерный сканер "Швабе" способен в круглосуточном режиме мониторить пространство в ИК-спектре и определять расстояние до обнаруженных объектов. На стационарных пунктах дорожной инфраструктуры устройство, в составе автоматизированной системы весового и габаритного контроля, будет определять параметры грузового транспорта. Проект реализуется при субсидиарной поддержке Минпромторга России. Эксплуатация нового сканера "Ростеха" начнется в 2022 году."Лазерный сканер разработан в интересах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящее время у этой разработки не существует аналогов в России. Первый российский сканер войдет в структуру интеллектуальной информационной транспортной системы, готовой к интеграции в системы Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Прибор является более универсальным, и может применяться также в составе портовой и железнодорожной инфраструктуры, на социальных и культурных объектах и так далее", - приводятся в релизе слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.Сканер контролирует движение транспортных средств, определяет их местонахождение и габариты, обеспечивает безопасную погрузку и разгрузку в системе портового хозяйства, отслеживает появление посторонних. Также устройство может быть использовано на железнодорожных переездах без шлагбаума для безопасного движения транспорта. Кроме того, с помощью устройства можно выполнять геокартирование местности. Еще одна возможная область применения прибора - в системах безопасности музеев и художественных галерей для контроля пространства вокруг экспонатов.Разработку прибора ведет московский научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Стельмаха, входящий в холдинг "Швабе". "Ростех" отмечает, что это один из ведущих в России научных центров, специализирующийся на уникальных инновационных разработках в области применения лазеров.
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россия, холдинг швабе, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии

"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта

13:13 02.03.2021 (обновлено: 13:14 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов автотранспорта, устройство будет работать в составе автоматизированной системы дорожного весогабаритного контроля и контролировать перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, говорится в релизе госкорпорации.
"Ростех" разработал уникальный сканер для измерения габаритов автотранспорта... Лазерный сканер, разработанный холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех", будет работать в составе автоматизированной системы дорожного весогабаритного контроля и контролировать перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Первые испытания опытного образца устройства запланированы на вторую половину 2021 года", - говорится в сообщении.
"Ростех" отмечает, что лазерный сканер "Швабе" способен в круглосуточном режиме мониторить пространство в ИК-спектре и определять расстояние до обнаруженных объектов. На стационарных пунктах дорожной инфраструктуры устройство, в составе автоматизированной системы весового и габаритного контроля, будет определять параметры грузового транспорта. Проект реализуется при субсидиарной поддержке Минпромторга России. Эксплуатация нового сканера "Ростеха" начнется в 2022 году.
"Лазерный сканер разработан в интересах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящее время у этой разработки не существует аналогов в России. Первый российский сканер войдет в структуру интеллектуальной информационной транспортной системы, готовой к интеграции в системы Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Прибор является более универсальным, и может применяться также в составе портовой и железнодорожной инфраструктуры, на социальных и культурных объектах и так далее", - приводятся в релизе слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
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Сканер контролирует движение транспортных средств, определяет их местонахождение и габариты, обеспечивает безопасную погрузку и разгрузку в системе портового хозяйства, отслеживает появление посторонних. Также устройство может быть использовано на железнодорожных переездах без шлагбаума для безопасного движения транспорта. Кроме того, с помощью устройства можно выполнять геокартирование местности. Еще одна возможная область применения прибора - в системах безопасности музеев и художественных галерей для контроля пространства вокруг экспонатов.
Разработку прибора ведет московский научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Стельмаха, входящий в холдинг "Швабе". "Ростех" отмечает, что это один из ведущих в России научных центров, специализирующийся на уникальных инновационных разработках в области применения лазеров.
 
РоссияХолдинг ШвабеРостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Технологии
 
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