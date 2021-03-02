https://ria.ru/20210302/skaner-1599583359.html

"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта

"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта

"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов автотранспорта, устройство будет работать в составе автоматизированной системы дорожного... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:13

2021-03-02T13:13

2021-03-02T13:14

россия

холдинг швабе

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов автотранспорта, устройство будет работать в составе автоматизированной системы дорожного весогабаритного контроля и контролировать перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, говорится в релизе госкорпорации."Ростех" разработал уникальный сканер для измерения габаритов автотранспорта... Лазерный сканер, разработанный холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех", будет работать в составе автоматизированной системы дорожного весогабаритного контроля и контролировать перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Первые испытания опытного образца устройства запланированы на вторую половину 2021 года", - говорится в сообщении."Ростех" отмечает, что лазерный сканер "Швабе" способен в круглосуточном режиме мониторить пространство в ИК-спектре и определять расстояние до обнаруженных объектов. На стационарных пунктах дорожной инфраструктуры устройство, в составе автоматизированной системы весового и габаритного контроля, будет определять параметры грузового транспорта. Проект реализуется при субсидиарной поддержке Минпромторга России. Эксплуатация нового сканера "Ростеха" начнется в 2022 году."Лазерный сканер разработан в интересах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящее время у этой разработки не существует аналогов в России. Первый российский сканер войдет в структуру интеллектуальной информационной транспортной системы, готовой к интеграции в системы Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Прибор является более универсальным, и может применяться также в составе портовой и железнодорожной инфраструктуры, на социальных и культурных объектах и так далее", - приводятся в релизе слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.Сканер контролирует движение транспортных средств, определяет их местонахождение и габариты, обеспечивает безопасную погрузку и разгрузку в системе портового хозяйства, отслеживает появление посторонних. Также устройство может быть использовано на железнодорожных переездах без шлагбаума для безопасного движения транспорта. Кроме того, с помощью устройства можно выполнять геокартирование местности. Еще одна возможная область применения прибора - в системах безопасности музеев и художественных галерей для контроля пространства вокруг экспонатов.Разработку прибора ведет московский научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Стельмаха, входящий в холдинг "Швабе". "Ростех" отмечает, что это один из ведущих в России научных центров, специализирующийся на уникальных инновационных разработках в области применения лазеров.

https://ria.ru/20210222/tank-1598555904.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, холдинг швабе, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии