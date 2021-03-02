https://ria.ru/20210302/shkoly-1599565121.html

Мишустин оценил ситуацию с оснащением школ современными IT-технологиями

Мишустин оценил ситуацию с оснащением школ современными IT-технологиями

Оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:41

2021-03-02T11:41

2021-03-02T12:25

россия

михаил мишустин

барнаул

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общество

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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Без сомнения. Мы в рамках целого ряда государственных проектов разработали соответствующие возможности. У нас в 15 регионах сейчас внедряется "Цифровая платформа", это пока экспериментальный процесс", - сказал Мишустин на встрече с учителями в средней общеобразовательной школе 53 в Барнауле, отвечая на вопрос о планах по оснащению школ современными технологиями.Он отметил, что одна из преподавательниц в школе 53 попросила присоединиться к проекту, и пообещал ей решить этот вопрос. Премьер также рассказал, что по всей стране сейчас создаются кванториумы и технопарки для углублённого изучения отдельных предметов. По его словам, до 2024 года в стране будет открыто порядка 224 технопарков. Кроме того, будут открыты точки роста для сельских школ. "Предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы, соответствующие точки роста, технопарки и кванториумы современным оборудованием", - сказал Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/vypusknik-1599051686.html

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россия, михаил мишустин, барнаул, образование - общество, общество