Мишустин оценил ситуацию с оснащением школ современными IT-технологиями
11:41 02.03.2021 (обновлено: 12:25 02.03.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения средней общеобразовательной школы № 53 Барнаула
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Без сомнения. Мы в рамках целого ряда государственных проектов разработали соответствующие возможности. У нас в 15 регионах сейчас внедряется "Цифровая платформа", это пока экспериментальный процесс", - сказал Мишустин на встрече с учителями в средней общеобразовательной школе 53 в Барнауле, отвечая на вопрос о планах по оснащению школ современными технологиями.
Он отметил, что одна из преподавательниц в школе 53 попросила присоединиться к проекту, и пообещал ей решить этот вопрос. Премьер также рассказал, что по всей стране сейчас создаются кванториумы и технопарки для углублённого изучения отдельных предметов. По его словам, до 2024 года в стране будет открыто порядка 224 технопарков. Кроме того, будут открыты точки роста для сельских школ. "Предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы, соответствующие точки роста, технопарки и кванториумы современным оборудованием", - сказал Мишустин.