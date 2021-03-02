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Мишустин оценил ситуацию с оснащением школ современными IT-технологиями
Мишустин оценил ситуацию с оснащением школ современными IT-технологиями
Оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:41
2021-03-02T12:25
россия
михаил мишустин
барнаул
образование - общество
общество
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Без сомнения. Мы в рамках целого ряда государственных проектов разработали соответствующие возможности. У нас в 15 регионах сейчас внедряется "Цифровая платформа", это пока экспериментальный процесс", - сказал Мишустин на встрече с учителями в средней общеобразовательной школе 53 в Барнауле, отвечая на вопрос о планах по оснащению школ современными технологиями.Он отметил, что одна из преподавательниц в школе 53 попросила присоединиться к проекту, и пообещал ей решить этот вопрос. Премьер также рассказал, что по всей стране сейчас создаются кванториумы и технопарки для углублённого изучения отдельных предметов. По его словам, до 2024 года в стране будет открыто порядка 224 технопарков. Кроме того, будут открыты точки роста для сельских школ. "Предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы, соответствующие точки роста, технопарки и кванториумы современным оборудованием", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, барнаул, образование - общество, общество

Мишустин оценил ситуацию с оснащением школ современными IT-технологиями

11:41 02.03.2021 (обновлено: 12:25 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения средней общеобразовательной школы № 53 Барнаула
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения средней общеобразовательной школы № 53 Барнаула - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Без сомнения. Мы в рамках целого ряда государственных проектов разработали соответствующие возможности. У нас в 15 регионах сейчас внедряется "Цифровая платформа", это пока экспериментальный процесс", - сказал Мишустин на встрече с учителями в средней общеобразовательной школе 53 в Барнауле, отвечая на вопрос о планах по оснащению школ современными технологиями.
Он отметил, что одна из преподавательниц в школе 53 попросила присоединиться к проекту, и пообещал ей решить этот вопрос. Премьер также рассказал, что по всей стране сейчас создаются кванториумы и технопарки для углублённого изучения отдельных предметов. По его словам, до 2024 года в стране будет открыто порядка 224 технопарков. Кроме того, будут открыты точки роста для сельских школ. "Предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы, соответствующие точки роста, технопарки и кванториумы современным оборудованием", - сказал Мишустин.
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