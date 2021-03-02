https://ria.ru/20210302/shkola-1599539626.html

Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день

Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:08

2021-03-02T09:08

2021-03-02T09:38

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства."Соблюдение режима питания – одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. Обед - состоять из трех или четырех блюд, одно из которых - суп."Желательно использовать в полдник свежие фрукты или ягоды. Полдник обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями", - добавляется в сообщении.На ужин специалисты Роспотребнадзора советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.

https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество