https://ria.ru/20210302/shkola-1599539626.html
Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день
Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:08
2021-03-02T09:08
2021-03-02T09:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства."Соблюдение режима питания – одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. Обед - состоять из трех или четырех блюд, одно из которых - суп."Желательно использовать в полдник свежие фрукты или ягоды. Полдник обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями", - добавляется в сообщении.На ужин специалисты Роспотребнадзора советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.
https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Специалисты Роспотребнадзора
рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства.
"Соблюдение режима питания – одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. Обед - состоять из трех или четырех блюд, одно из которых - суп.
"Желательно использовать в полдник свежие фрукты или ягоды. Полдник обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями", - добавляется в сообщении.
На ужин специалисты Роспотребнадзора советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.