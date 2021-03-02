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Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день
Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:08
2021-03-02T09:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства."Соблюдение режима питания – одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. Обед - состоять из трех или четырех блюд, одно из которых - суп."Желательно использовать в полдник свежие фрукты или ягоды. Полдник обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями", - добавляется в сообщении.На ужин специалисты Роспотребнадзора советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день

09:08 02.03.2021 (обновлено: 09:38 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся в столовой во время завтрака в школе №429 в Москве
Учащиеся в столовой во время завтрака в школе №429 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщается на сайте ведомства.
"Соблюдение режима питания – одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. Обед - состоять из трех или четырех блюд, одно из которых - суп.
"Желательно использовать в полдник свежие фрукты или ягоды. Полдник обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями", - добавляется в сообщении.
На ужин специалисты Роспотребнадзора советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 11:40
В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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