https://ria.ru/20210302/shar-1599528469.html

На Багамах нашли металлический шар с русскими надписями

На Багамах нашли металлический шар с русскими надписями

Металлический шар из титана с надписями на русском языке был найден на пляже на Багамских островах, сообщает газета Independent. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:01

2021-03-02T02:01

2021-03-02T12:19

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Металлический шар из титана с надписями на русском языке был найден на пляже на Багамских островах, сообщает газета Independent.На фотографиях, опубликованных изданием, видна надпись, сообщающая о том, что баллон предназначен для применения при температурах от минус 170 до минус 196 градусов. На сайте украинского предприятия "Южмаш" содержится информация о производимых ими аналогичных "емкостях сферической формы, обеспечивающих надежное хранение газов <…> при криогенных температурах до минус 196 градусов Цельсия". Данные емкости поставляются для американских ракет Antares.То, что обнаруженный на Багамах металлический шар, скорее всего, является шар-баллоном украинского производства для американской ракеты Antares, подтвердил РИА Новости эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.Последний на сегодняшний день пуск Antares состоялся 20 февраля. Пуски ракеты проводятся с космодрома на острове Уоллопс и трасса полета проходит севернее Багамских островов."Первая ступень падает в океан, разрушается, и дальше этот бак, как поплавок, на каком-то пляже "прорастает", — пояснил Лукашевич.

https://ria.ru/20201227/model-1591094186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, багамы, в мире