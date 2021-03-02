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На Багамах нашли металлический шар с русскими надписями
На Багамах нашли металлический шар с русскими надписями
Металлический шар из титана с надписями на русском языке был найден на пляже на Багамских островах, сообщает газета Independent. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T02:01
2021-03-02T02:01
2021-03-02T12:19
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Металлический шар из титана с надписями на русском языке был найден на пляже на Багамских островах, сообщает газета Independent.На фотографиях, опубликованных изданием, видна надпись, сообщающая о том, что баллон предназначен для применения при температурах от минус 170 до минус 196 градусов. На сайте украинского предприятия "Южмаш" содержится информация о производимых ими аналогичных "емкостях сферической формы, обеспечивающих надежное хранение газов <…> при криогенных температурах до минус 196 градусов Цельсия". Данные емкости поставляются для американских ракет Antares.То, что обнаруженный на Багамах металлический шар, скорее всего, является шар-баллоном украинского производства для американской ракеты Antares, подтвердил РИА Новости эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.Последний на сегодняшний день пуск Antares состоялся 20 февраля. Пуски ракеты проводятся с космодрома на острове Уоллопс и трасса полета проходит севернее Багамских островов."Первая ступень падает в океан, разрушается, и дальше этот бак, как поплавок, на каком-то пляже "прорастает", — пояснил Лукашевич.
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россия, багамы, в мире
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Металлический шар из титана с надписями на русском языке был найден на пляже на Багамских островах, сообщает газета Independent
.
На фотографиях, опубликованных изданием, видна надпись, сообщающая о том, что баллон предназначен для применения при температурах от минус 170 до минус 196 градусов. На сайте украинского предприятия "Южмаш" содержится информация о производимых ими аналогичных "емкостях сферической формы, обеспечивающих надежное хранение газов <…> при криогенных температурах до минус 196 градусов Цельсия". Данные емкости поставляются для американских ракет Antares.
То, что обнаруженный на Багамах металлический шар, скорее всего, является шар-баллоном украинского производства для американской ракеты Antares, подтвердил РИА Новости эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.
"Утверждать мы не можем, нам бы штамп "Южмаша", но очень похоже, что это баллон для гелия, который находится внутри бака жидкого кислорода. И по температурам попадает", — сказал Лукашевич.
Последний на сегодняшний день пуск Antares состоялся 20 февраля. Пуски ракеты проводятся с космодрома на острове Уоллопс и трасса полета проходит севернее Багамских островов.
"Первая ступень падает в океан, разрушается, и дальше этот бак, как поплавок, на каком-то пляже "прорастает", — пояснил Лукашевич.