Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
22:45 02.03.2021 (обновлено: 22:52 02.03.2021)
© REUTERS / Benoit TessierБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.
Ранее в понедельник суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году. Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.
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"Я все еще член своей политической партии, я ее не оставлю. Я сказал, что перевернул страницу активной политической деятельности, но это не значит, что я не скажу, что думаю во время выборов в следующем году. Я слишком привязан к Франции, чтобы быть безразличным к происходящему и серьезности ситуации... Когда я сказал, что перевернул страницу, это было не из-за решения суда, которого я ожидал, и не потому, что против меня должна была быть совершена еще одна несправедливость! Это еще одно личное осмысление, которое беспокоит меня, мою семью, и которое побудило меня принять решение уйти", - заявил Саркози в интервью газете Figaro.
Он отметил, что не занялся бы активной политической деятельностью, даже если бы в понедельник был освобожден.
"Я видел, что Бонер (прокурор) со своим большим благодушием хвастался тем, что не просил лишить меня гражданских прав. Так что я все еще могу голосовать. Я благодарю его... но не он будет диктовать мою политическую повестку. Я говорил, что не буду кандидатом на президентских выборах, я сохраняю это в силе", - сообщил Саркози.