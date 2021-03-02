https://ria.ru/20210302/sapsan-1599562991.html

В Нижегородской области "Сапсан" насмерть сбил женщину в наушниках

В Нижегородской области "Сапсан" насмерть сбил женщину в наушниках

Жительница Нижегородской области, переходившая железнодорожные пути в наушниках, не услышала сигнал подходящего поезда и погибла, сообщает Приволжское... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:30

2021-03-02T11:30

2021-03-02T11:30

россия

горьковская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, переходившая железнодорожные пути в наушниках, не услышала сигнал подходящего поезда и погибла, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.По предварительной информации, около 5.30 2 марта вблизи остановочной платформы Пушкино Горьковской железной дороги в Дзержинске поезд "Сапсан" сбил женщину 1962 года рождения, переходившую через железнодорожные пути по пешеходному переходу, оборудованном светофором и звуковым оповещением о приближении поезда."Несмотря на исправную работу звуковой и световой сигнализаций на переходе и подаваемые поездом сигналы большой громкости, смертельное травмирование стало возможным ввиду использования погибшей наушников с включенной музыкой, в результате чего она не слышала приближающийся локомотив. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.Приволжским следственным управлением на транспорте СК Российской Федерации проводится доследственная проверка. Совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200805/1575401364.html

https://ria.ru/20190805/1557161144.html

россия

нижегородская область

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россия, горьковская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия