Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/sapsan-1599562991.html
В Нижегородской области "Сапсан" насмерть сбил женщину в наушниках
В Нижегородской области "Сапсан" насмерть сбил женщину в наушниках
Жительница Нижегородской области, переходившая железнодорожные пути в наушниках, не услышала сигнал подходящего поезда и погибла, сообщает Приволжское... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:30
2021-03-02T11:30
россия
горьковская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156248/72/1562487243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd3af3d339f4f55c748aef9d9848a4bd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, переходившая железнодорожные пути в наушниках, не услышала сигнал подходящего поезда и погибла, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.По предварительной информации, около 5.30 2 марта вблизи остановочной платформы Пушкино Горьковской железной дороги в Дзержинске поезд "Сапсан" сбил женщину 1962 года рождения, переходившую через железнодорожные пути по пешеходному переходу, оборудованном светофором и звуковым оповещением о приближении поезда."Несмотря на исправную работу звуковой и световой сигнализаций на переходе и подаваемые поездом сигналы большой громкости, смертельное травмирование стало возможным ввиду использования погибшей наушников с включенной музыкой, в результате чего она не слышала приближающийся локомотив. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.Приволжским следственным управлением на транспорте СК Российской Федерации проводится доследственная проверка. Совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200805/1575401364.html
https://ria.ru/20190805/1557161144.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156248/72/1562487243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc211081950d7be535a0fea0b4093085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, горьковская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области "Сапсан" насмерть сбил женщину в наушниках

11:30 02.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, переходившая железнодорожные пути в наушниках, не услышала сигнал подходящего поезда и погибла, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
По предварительной информации, около 5.30 2 марта вблизи остановочной платформы Пушкино Горьковской железной дороги в Дзержинске поезд "Сапсан" сбил женщину 1962 года рождения, переходившую через железнодорожные пути по пешеходному переходу, оборудованном светофором и звуковым оповещением о приближении поезда.
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа 2020, 14:19Туризм
Между Москвой и Петербургом запустили дополнительные поезда "Сапсан"
"Несмотря на исправную работу звуковой и световой сигнализаций на переходе и подаваемые поездом сигналы большой громкости, смертельное травмирование стало возможным ввиду использования погибшей наушников с включенной музыкой, в результате чего она не слышала приближающийся локомотив. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
Приволжским следственным управлением на транспорте СК Российской Федерации проводится доследственная проверка. Совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Высокоскоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 05.08.2019
5 августа 2019, 00:21
"Сапсан" сообщением Петербург — Москва задержали из-за гибели зацепера
 
РоссияГорьковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек
13:53Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
Лента новостейМолния