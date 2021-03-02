В Нижегородской области "Сапсан" насмерть сбил женщину в наушниках
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, переходившая железнодорожные пути в наушниках, не услышала сигнал подходящего поезда и погибла, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
По предварительной информации, около 5.30 2 марта вблизи остановочной платформы Пушкино Горьковской железной дороги в Дзержинске поезд "Сапсан" сбил женщину 1962 года рождения, переходившую через железнодорожные пути по пешеходному переходу, оборудованном светофором и звуковым оповещением о приближении поезда.
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"Несмотря на исправную работу звуковой и световой сигнализаций на переходе и подаваемые поездом сигналы большой громкости, смертельное травмирование стало возможным ввиду использования погибшей наушников с включенной музыкой, в результате чего она не слышала приближающийся локомотив. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
Приволжским следственным управлением на транспорте СК Российской Федерации проводится доследственная проверка. Совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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