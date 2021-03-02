https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599676661.html
МИД пригрозил асимметричным ответом на санкции США
МИД пригрозил асимметричным ответом на санкции США
Ответ России на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение - это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-02T22:54
2021-03-02T22:54
2021-03-03T00:40
мария захарова
евросоюз
москва
вашингтон (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ответ России на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение - это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.США вслед за Евросоюзом заявили во вторник о введении новых антироссийских санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против ряда конкретных лиц, включают экспортные и визовые ограничения.Захарова назвала абсурдом введение санкций из-за "намеренно устроенной провокации" с якобы имевшим место "отравлением" Алексея Навального. Она отметила, что "отравление" Навального стало лишь поводом для нового открытого вмешательства во внутренние дела России.Официальный представитель МИД заверила, что Москва не намерена мириться с такой ситуацией и пообещала реакцию, основанную на "принципе взаимности", которая, при этом, необязательно будет симметричной.Захарова назвала "враждебным антироссийским выпадом" решение Белого дома объявить одновременно с Брюсселем о новых санкциях для "наказания Москвы".Как предположила официальный представитель МИД, американским дипломатам, вероятно, трудно понять и смириться с "иллюзорностью претензий на собственную исключительность". Она отметила безрезультатность прежних попыток Запада навязать что-либо России с помощью санкций в прошлом и выразила уверенность, что так произойдет и в этот раз.Захарова также заявила, что Вашингтон сам выбрал отказ от равноправного диалога, и заверила, что Россия вне зависимости от санкций США продолжит отстаивать свои интересы. Она также призвала американских дипломатов "не играть с огнем".Официальный представитель МИД добавила, что Соединенные Штаты, которые регулярно нарушают международные договоры в сфере контроля над вооружениями, не имеют морального права "читать нотации" другим".
https://ria.ru/20210302/kredity-1599666629.html
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мария захарова, евросоюз, москва, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Ответ России на новые санкции США
необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном
решение - это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы
, навязать что-нибудь путем давления не получится, заявила
официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова
.
США вслед за Евросоюзом заявили во вторник о введении новых антироссийских санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против ряда конкретных лиц, включают экспортные и визовые ограничения.
Захарова назвала абсурдом введение санкций из-за "намеренно устроенной провокации" с якобы имевшим место "отравлением" Алексея Навального. Она отметила, что "отравление" Навального стало лишь поводом для нового открытого вмешательства во внутренние дела России.
Официальный представитель МИД заверила, что Москва не намерена мириться с такой ситуацией и пообещала реакцию, основанную на "принципе взаимности", которая, при этом, необязательно будет симметричной.
Захарова назвала "враждебным антироссийским выпадом" решение Белого дома объявить одновременно с Брюсселем о новых санкциях для "наказания Москвы".
Как предположила официальный представитель МИД, американским дипломатам, вероятно, трудно понять и смириться с "иллюзорностью претензий на собственную исключительность". Она отметила безрезультатность прежних попыток Запада навязать что-либо России с помощью санкций в прошлом и выразила уверенность, что так произойдет и в этот раз.
Захарова также заявила, что Вашингтон сам выбрал отказ от равноправного диалога, и заверила, что Россия вне зависимости от санкций США продолжит отстаивать свои интересы. Она также призвала американских дипломатов "не играть с огнем".
Официальный представитель МИД добавила, что Соединенные Штаты, которые регулярно нарушают международные договоры в сфере контроля над вооружениями, не имеют морального права "читать нотации" другим".