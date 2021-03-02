https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599676661.html

МИД пригрозил асимметричным ответом на санкции США

МИД пригрозил асимметричным ответом на санкции США

Ответ России на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение - это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-02T22:54

2021-03-02T22:54

2021-03-03T00:40

мария захарова

евросоюз

москва

вашингтон (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ответ России на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение - это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.США вслед за Евросоюзом заявили во вторник о введении новых антироссийских санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против ряда конкретных лиц, включают экспортные и визовые ограничения.Захарова назвала абсурдом введение санкций из-за "намеренно устроенной провокации" с якобы имевшим место "отравлением" Алексея Навального. Она отметила, что "отравление" Навального стало лишь поводом для нового открытого вмешательства во внутренние дела России.Официальный представитель МИД заверила, что Москва не намерена мириться с такой ситуацией и пообещала реакцию, основанную на "принципе взаимности", которая, при этом, необязательно будет симметричной.Захарова назвала "враждебным антироссийским выпадом" решение Белого дома объявить одновременно с Брюсселем о новых санкциях для "наказания Москвы".Как предположила официальный представитель МИД, американским дипломатам, вероятно, трудно понять и смириться с "иллюзорностью претензий на собственную исключительность". Она отметила безрезультатность прежних попыток Запада навязать что-либо России с помощью санкций в прошлом и выразила уверенность, что так произойдет и в этот раз.Захарова также заявила, что Вашингтон сам выбрал отказ от равноправного диалога, и заверила, что Россия вне зависимости от санкций США продолжит отстаивать свои интересы. Она также призвала американских дипломатов "не играть с огнем".Официальный представитель МИД добавила, что Соединенные Штаты, которые регулярно нарушают международные договоры в сфере контроля над вооружениями, не имеют морального права "читать нотации" другим".

https://ria.ru/20210302/kredity-1599666629.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599638124.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, евросоюз, москва, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша