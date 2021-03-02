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МИД предупредил США, что они играют с огнем
МИД предупредил США, что они играют с огнем
В российском МИД назвали новые санкции США против Москвы "враждебным антироссийским выпадом" и призвали Вашингтон "не играть с огнем". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-02T22:49
2021-03-03T00:22
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В российском МИД назвали новые санкции США против Москвы "враждебным антироссийским выпадом" и призвали Вашингтон "не играть с огнем".Ранее США и Евросоюз ввели ограничения против России, увязав их с ситуацией вокруг Алексея Навального."Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" Навального некими "боевыми химикатами". Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.Россия не будет мириться с такими шагами со стороны Вашингтона: Москва ответит, "исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично", отметила дипломат.Как указала Захарова, "расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь".По ее словам, Вашингтон — будучи "серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения — по определению лишен морального права "читать нотации" другим".Захарова подчеркнула, что с 2017 года у России "попросту нет" химического оружия, и призвала Штаты также выполнять свои обязательства в этом контексте — "вместо того чтобы втягиваться в новый виток конфронтации"."Допускаем, что в американской администрации не отдают себе отчета, что времена давно изменились и попытки диктата в современных геополитических реалиях контрпродуктивны для тех, кто не может от них отказаться", — добавила Захарова.Санкции СШАКак заявили в американском Госдепартаменте, Вашингтон перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной. Помимо этого, США ввели запрет на экспорт оборонных технологий и выдачу кредитов Москве.Американский Минфин наложил ограничения на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти из-за дела Навального. Среди них — руководитель ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.Минторг США, в свою очередь, внес в черный список 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также три российских исследовательских научных организации — "за производство биологического и химического оружия".Суд над НавальнымСуд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
https://ria.ru/20210302/razvedka-1599634270.html
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599671179.html
https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

МИД предупредил США, что они играют с огнем

22:49 02.03.2021 (обновлено: 00:22 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В российском МИД назвали новые санкции США против Москвы "враждебным антироссийским выпадом" и призвали Вашингтон "не играть с огнем".
Ранее США и Евросоюз ввели ограничения против России, увязав их с ситуацией вокруг Алексея Навального.
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Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
"Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" Навального некими "боевыми химикатами". Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Россия не будет мириться с такими шагами со стороны Вашингтона: Москва ответит, "исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично", отметила дипломат.
Как указала Захарова, "расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь".

"Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии", — указала она.

По ее словам, Вашингтон — будучи "серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения — по определению лишен морального права "читать нотации" другим".
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Мишкин и Чепига вошли в список санкций США по Навальному
Захарова подчеркнула, что с 2017 года у России "попросту нет" химического оружия, и призвала Штаты также выполнять свои обязательства в этом контексте — "вместо того чтобы втягиваться в новый виток конфронтации".
"Допускаем, что в американской администрации не отдают себе отчета, что времена давно изменились и попытки диктата в современных геополитических реалиях контрпродуктивны для тех, кто не может от них отказаться", — добавила Захарова.

Санкции США

Как заявили в американском Госдепартаменте, Вашингтон перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной. Помимо этого, США ввели запрет на экспорт оборонных технологий и выдачу кредитов Москве.
Американский Минфин наложил ограничения на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти из-за дела Навального. Среди них — руководитель ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.
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Минторг США, в свою очередь, внес в черный список 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также три российских исследовательских научных организации — "за производство биологического и химического оружия".

Суд над Навальным

Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.
Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
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