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США запретили экспорт оборонных технологий в Россию
США запретили экспорт оборонных технологий в Россию
США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, в космической сфере будет сделано частичное исключение, заявил... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:01
2021-03-02T21:01
2021-03-02T21:40
сергей лавров
евросоюз
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москва
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сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, в космической сфере будет сделано частичное исключение, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.Там отмечается, что при этом экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода.Кроме того, в отношении России прекращается финансирование любых программ по линии выделения средств для зарубежных военных в рамках закона о контроле за экспортом вооружений, говорится в сообщении госдепартамента. Закон предусматривает возможность заказа у США оборонных товаров, услуг и обучения, средства на которые могут быть в том числе выделены через программу финансирования иностранных военных.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
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сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, россия, энтони блинкен, сша
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США
вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, в космической сфере будет сделано частичное исключение, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
.
"Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.
Там отмечается, что при этом экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода.
Кроме того, в отношении России прекращается финансирование любых программ по линии выделения средств для зарубежных военных в рамках закона о контроле за экспортом вооружений, говорится в сообщении госдепартамента. Закон предусматривает возможность заказа у США оборонных товаров, услуг и обучения, средства на которые могут быть в том числе выделены через программу финансирования иностранных военных.
Евросоюз
во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что Москва
однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.