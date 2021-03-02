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https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599638124.html
Россия должна жестко ответить на санкции США, заявил Джабаров
Россия должна жестко ответить на санкции США, заявил Джабаров
Россия должна жестко ответить на санкции США из-за дела Алексея Навального, Вашингтон перешел все грани допустимого, заявил РИА Новости во вторник первый... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:42
2021-03-02T18:03
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
москва
берлин (город)
россия
владимир джабаров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия должна жестко ответить на санкции США из-за дела Алексея Навального, Вашингтон перешел все грани допустимого, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.США вслед за Евросоюзом заявили о введении против России санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Кроме того, разведсообщество в США обвинило ФСБ в отравлении Алексея Навального."Россия должна жестко ответить на санкции США, Вашингтон перешел все грани допустимого. Складывается такое впечатление, что для них уже все равно, какой предлог, только бы ввести санкции", - сказал Джабаров."За что наказывать ФСБ? Отсутствует и судебное решение, и расследование. На второй день транспортировки в Германию Навальный уже ходил по больничным коридорам, а через неделю уже гулял по Берлину. И при этом нам заявляют, что он был, якобы, отравлен "Новичком", - отметил законодатель.Он также выразил недоумение в связи с тем, что обвинения России касаются производства химического оружия. "Россия, в отличие от США, уничтожила запасы химического оружия, что было подтверждено ОЗХО", - отметил он. Кроме того, непонятно, что американцы подразумевают под "биологическим оружием", добавил политик."Я подозреваю, что эта администрация Белого дома перещеголяет предыдущую", - сказал Джабаров. Он полагает, что команду Джо Байдена беспокоит дестабилизация ситуации в самих США, поскольку экс-президент Дональд Трамп заявил, что он возвращается в политику, не собирается создавать новую партию, а вновь пойдет от республиканцев, что увеличивает его шансы на победу в президентских выборах-2024."Поэтому нынешняя администрация Белого дома постарается переключить внимание на "внешние угрозы", санкции против России", - заключил политик.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. Касаясь же публикаций на тему введения новых санкционных списков, он указал, что в таких вопросах "последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599634977.html
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599627629.html
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дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, москва, берлин (город), россия, владимир джабаров, вашингтон (город), сша, в мире

Россия должна жестко ответить на санкции США, заявил Джабаров

17:42 02.03.2021 (обновлено: 18:03 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия должна жестко ответить на санкции США из-за дела Алексея Навального, Вашингтон перешел все грани допустимого, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
США вслед за Евросоюзом заявили о введении против России санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Кроме того, разведсообщество в США обвинило ФСБ в отравлении Алексея Навального.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Косачев прокомментировал новые санкции Запада против России
"Россия должна жестко ответить на санкции США, Вашингтон перешел все грани допустимого. Складывается такое впечатление, что для них уже все равно, какой предлог, только бы ввести санкции", - сказал Джабаров.
"За что наказывать ФСБ? Отсутствует и судебное решение, и расследование. На второй день транспортировки в Германию Навальный уже ходил по больничным коридорам, а через неделю уже гулял по Берлину. И при этом нам заявляют, что он был, якобы, отравлен "Новичком", - отметил законодатель.
Он также выразил недоумение в связи с тем, что обвинения России касаются производства химического оружия. "Россия, в отличие от США, уничтожила запасы химического оружия, что было подтверждено ОЗХО", - отметил он. Кроме того, непонятно, что американцы подразумевают под "биологическим оружием", добавил политик.
"Я подозреваю, что эта администрация Белого дома перещеголяет предыдущую", - сказал Джабаров. Он полагает, что команду Джо Байдена беспокоит дестабилизация ситуации в самих США, поскольку экс-президент Дональд Трамп заявил, что он возвращается в политику, не собирается создавать новую партию, а вновь пойдет от республиканцев, что увеличивает его шансы на победу в президентских выборах-2024.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 16:57
США ввели санкции против России из-за Навального
"Поэтому нынешняя администрация Белого дома постарается переключить внимание на "внешние угрозы", санкции против России", - заключил политик.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. Касаясь же публикаций на тему введения новых санкционных списков, он указал, что в таких вопросах "последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ".
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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