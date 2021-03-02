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https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599634977.html
Косачев прокомментировал новые санкции Запада против России
Косачев прокомментировал новые санкции Запада против России
Россия ответит на санкции Евросоюза и США из-за дела блогера Алексея Навального, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:27
2021-03-02T17:29
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
виктор золотов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
александр бастрыкин
швеция
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Россия ответит на санкции Евросоюза и США из-за дела блогера Алексея Навального, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Как заявил заявил высокопоставленный представитель администрации США, минторг страны вносит в "черный список" 14 организаций по делу Алексея Навального.Сообщается, что санкции вступают в силу в день публикации."Решение ЕС и США - это классическая подтасовка, подбрасывание "улик" в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою "единственно верную" версию происшедшего. "Виновные" не определяются, а произвольно назначаются без какого-либо учета принципа презумпции невиновности", - сказал политик.По его словам, если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, "он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам - Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы, этого не произошло".По мнению Косачева, "для ЕС и США нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации (распространения порочащих сведений - ред.) российского руководства".Он отметил, что это недопустимый приём в международных отношениях, "и он, вне сомнения, встретит ответ с российской стороны"."Но каким он будет - определять руководству России", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599631547.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, александр бастрыкин, швеция, франция, сша, в мире

Косачев прокомментировал новые санкции Запада против России

17:27 02.03.2021 (обновлено: 17:29 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Россия ответит на санкции Евросоюза и США из-за дела блогера Алексея Навального, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
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Сообщается, что санкции вступают в силу в день публикации.
"Решение ЕС и США - это классическая подтасовка, подбрасывание "улик" в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою "единственно верную" версию происшедшего. "Виновные" не определяются, а произвольно назначаются без какого-либо учета принципа презумпции невиновности", - сказал политик.
По его словам, если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, "он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам - Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы, этого не произошло".
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По мнению Косачева, "для ЕС и США нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации (распространения порочащих сведений - ред.) российского руководства".
Он отметил, что это недопустимый приём в международных отношениях, "и он, вне сомнения, встретит ответ с российской стороны".
"Но каким он будет - определять руководству России", - заключил сенатор.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновВиктор ЗолотовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзАлександр БастрыкинШвецияФранцияСШАВ мире
 
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