https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599628638.html

Хинштейн прокомментировал новые санкции Евросоюза против России

Хинштейн прокомментировал новые санкции Евросоюза против России

Санкционные списки ЕС по "делу Алексея Навального" не имеют под собой здравого смысла и сравнимы с запретом марсиан в отношении российских глав силовых ведомств РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:00

2021-03-02T17:00

2021-03-02T17:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

бруно лепру

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

александр бастрыкин

москва

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Санкционные списки ЕС по "делу Алексея Навального" не имеют под собой здравого смысла и сравнимы с запретом марсиан в отношении российских глав силовых ведомств посещать красную планету, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Санкционный список ЕС по Навальному включает генпрокурора РФ Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова."Считаю такое решение политически мотивированным, не имеющим никакого под собой здравого смысла и основы. Понятно, что никто из лиц, попавших в санкционные списки, не имеет недвижимости, бизнеса или счетов в других государствах, не выезжают туда отдыхать. По крайней мере я точно могу говорить за своего бывшего руководителя, директора Росгвардии. В этом смысле с тем же успехом марсиане могут ввести запрет для посещения красной планеты для руководителей российских силовых органов", - сказал Хинштейн."С точки зрения марсиан, возможно, это имеет смысл, с точки зрения наших руководителей, логики нет. Ограничения имеют смысл тогда, когда они затрагивают чьи-то интересы", - добавил он.Санкции впервые принимаются в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре прошлого года и до сих пор не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену ему приговора, призывал немедленно его освободить.В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599626670.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599623889.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599622725.html

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), бруно лепру, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, александр бастрыкин, москва, франция, в мире