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Защита обжалует продление ареста Сафронову
Защита обжалует продление ареста Сафронову
Защита обжалует решение суда о продлении на два месяца ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:53
2021-03-02T18:26
иван сафронов
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Защита обжалует решение суда о продлении на два месяца ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 мая.“Мы обжалуем это решение”, - рассказал собеседник агентства.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20210302/safronov-1599575997.html
https://ria.ru/20210215/safronov-1597466783.html
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иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, дмитрий песков, сша, происшествия

Защита обжалует продление ареста Сафронову

17:53 02.03.2021 (обновлено: 18:26 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкИван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Защита обжалует решение суда о продлении на два месяца ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.
Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 мая.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 12:41
В Кремле прокомментировали дело Сафронова
“Мы обжалуем это решение”, - рассказал собеседник агентства.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Журналист Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 01:18
Сафронов рассказал о контактах с его предполагаемым вербовщиком
 
Иван СафроновРоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловДмитрий ПесковСШАПроисшествия
 
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