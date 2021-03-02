https://ria.ru/20210302/safronov-1599612487.html

За обвиняемого в госизмене Сафронова поручились более 300 журналистов

За обвиняемого в госизмене Сафронова поручились более 300 журналистов

Более 300 сотрудников СМИ поручились за обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости члены группы РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:48

2021-03-02T15:48

2021-03-02T15:48

иван сафронов

россия

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

сша

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 300 сотрудников СМИ поручились за обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости члены группы в его поддержку.Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения еще на два месяца."К сегодняшнему заседанию было подготовлено более 300 поручительств от коллег Ивана – сотрудников СМИ", - рассказал один из пришедших к суду поддержать Сафронова. Всего у здания собралось около двух десятков человек.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20210302/safronov-1599575997.html

https://ria.ru/20210121/safronov-1594037095.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, происшествия