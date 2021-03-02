RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа
20:00 02.03.2021 (обновлено: 05:40 03.03.2021)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Телеканал RT получил предупреждение от YouTube после трансляции речи экс-президента США Дональда Трампа на конференции в Орландо.
Выступая в воскресенье на консервативной конференции CPAC, политик заявил, что может вновь решить баллотироваться в президенты. По его словам, демократы проиграют выборы главы государства в 2024 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста президента.
Официальная причина — "в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech (оскорбительная речь Трампа. — Прим. ред.), необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно — что это пример hateful speech (полная ненависти речь. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении в Telegram-канале RT.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России. В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube.