https://ria.ru/20210302/rech-1599659615.html

RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа

RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа

Телеканал RT получил предупреждение от YouTube после трансляции речи экс-президента США Дональда Трампа на конференции в Орландо. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-02T20:00

2021-03-02T20:00

2021-03-03T05:40

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телеканал rt

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Телеканал RT получил предупреждение от YouTube после трансляции речи экс-президента США Дональда Трампа на конференции в Орландо.Выступая в воскресенье на консервативной конференции CPAC, политик заявил, что может вновь решить баллотироваться в президенты. По его словам, демократы проиграют выборы главы государства в 2024 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста президента.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России. В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube.

https://ria.ru/20210301/tramp-1599363756.html

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телеканал rt, дональд трамп, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, в мире