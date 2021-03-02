https://ria.ru/20210302/raskhody-1599546901.html

Сбербанк зафиксировал рекордный за время пандемии рост расходов россиян

Сбербанк зафиксировал рекордный за время пандемии рост расходов россиян

Россияне меньше опасаются коронавируса и тратят больше: в феврале расходы на товары и услуги выросли на максимальные с начала пандемии 2,6 процента в годовом... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:07

2021-03-02T10:07

2021-03-02T13:17

россия

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россияне меньше опасаются коронавируса и тратят больше: в феврале расходы на товары и услуги выросли на максимальные с начала пандемии 2,6 процента в годовом выражении, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".Аналитики считают, что проявляется "эффект базы" (бурный рост на фоне крайне низкого старта) в услугах. Так, спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, что теперь будет несколько завышать показатели. При этом падение расходов в этом секторе в прошлом месяце замедлилось до 13,5 процента в годовом выражении против 18,4 процента в январе.Остальные расходы россиян остаются выше прошлогодних. Так, темпы роста трат на продукты составили в феврале 5,4 процента против 6,1 месяцем ранее, а расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,7 процента (9,6 в январе).Ранее финансы домохозяйств подсчитали и аналитики холдинга "Ромир". Их показатель — индекс "свободных денег", который отражает динамику соотношения доходов и расходов — вырос на 82 процента. Исследователи отметили, что россияне стали больше копить, чем тратить, и подчеркнули, что рост индекса не указывает на увеличение доходов. Он отражает способность людей накапливать средства или тратить их на крупные покупки.

https://ria.ru/20210302/dengi-1599533313.html

https://ria.ru/20210218/avtomobil-1597938880.html

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россия, сбербанк россии, экономика