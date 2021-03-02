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Матвиенко заявила, что всех школьников необходимо перевести на пятидневку
Матвиенко заявила, что всех школьников необходимо перевести на пятидневку
Всех российских школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной, чтобы они могли проводить больше времени на улице и с... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:21
2021-03-02T11:05
школа
валентина матвиенко
образование - общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Всех российских школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной, чтобы они могли проводить больше времени на улице и с родителями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.Спикер напомнила, что вопрос введения такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ. "Понятно, что (шестидневная учебная неделя - ред.) это решение в большой степени вынужденное, потому что не хватает учителей, не хватает помещений, некоторые школы в двухсменку учатся, а некоторые даже в три смены. Но надо создавать условия для того, чтобы все-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, для развития, для общения с родителями. Я считаю, это очень и очень важно", - добавила она.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20210227/pravila-1599205599.html
РИА Новости
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школа, валентина матвиенко, образование - общество

Матвиенко заявила, что всех школьников необходимо перевести на пятидневку

08:21 02.03.2021 (обновлено: 11:05 02.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Всех российских школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной, чтобы они могли проводить больше времени на улице и с родителями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
Спикер напомнила, что вопрос введения такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ. "Понятно, что (шестидневная учебная неделя - ред.) это решение в большой степени вынужденное, потому что не хватает учителей, не хватает помещений, некоторые школы в двухсменку учатся, а некоторые даже в три смены. Но надо создавать условия для того, чтобы все-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, для развития, для общения с родителями. Я считаю, это очень и очень важно", - добавила она.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
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ШколаВалентина МатвиенкоОбразование - Общество
 
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