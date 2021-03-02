https://ria.ru/20210302/putin-1599634583.html

Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии, и изучить... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:26

2021-03-02T17:26

2021-03-02T17:26

республика саха (якутия)

байкало-амурская магистраль

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии, и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)."Поручаю правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа, речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ."Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможность Фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития, если это, конечно, будет необходимо. Во всяком случае, хочу сказать, что я против этого ничего иметь не буду, пожалуйста, если такая необходимость есть - представьте предложения", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210302/putin-1599623595.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), байкало-амурская магистраль, владимир путин, экономика