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Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии, и изучить... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:26
2021-03-02T17:26
республика саха (якутия)
байкало-амурская магистраль
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии, и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)."Поручаю правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа, речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ."Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможность Фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития, если это, конечно, будет необходимо. Во всяком случае, хочу сказать, что я против этого ничего иметь не буду, пожалуйста, если такая необходимость есть - представьте предложения", - добавил Путин.
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республика саха (якутия), байкало-амурская магистраль, владимир путин, экономика

Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

17:26 02.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковРаботы на Байкало-Амурской магистрали
Работы на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии, и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Поручаю правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа, речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ.
"Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможность Фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития, если это, конечно, будет необходимо. Во всяком случае, хочу сказать, что я против этого ничего иметь не буду, пожалуйста, если такая необходимость есть - представьте предложения", - добавил Путин.
Пассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Республика Саха (Якутия)Байкало-Амурская магистральВладимир ПутинЭкономика
 
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